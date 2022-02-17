«Заманили в Эмираты, отобрали паспорт»: как было раскрыто дело об убийстве «Мисс Кузбасс» Ксении Поповой

Звездный час случился у 19-летней Ксюши в 2010 году. Фото: Личный архив

3 сентября 2021 года у бывшей финалистки «Мисс Россия» Ксении Поповой был день рождения - 30 лет. В соцсетях друзья принялись слать поздравления. Но Ксения все восторги и смайлики проигнорировала. На телефонные звонки не отвечала. Лишь спустя несколько дней Ксения написала, что махнула на свой юбилей в Дубай. Одна. Без мужа и дочери. Все сообщения короткие и слишком спокойные, без эмоций. Прошло несколько недель. Ксения все не возвращалась.

- Мы начали звонить маме Ксении, - рассказывает одна из подруг Поповой. - И Любовь Петровна сказала: «Мне тоже кажется, что со мной вместо дочери общается другой человек!»

Из моделей - в госслужащие

Настоящий звездный час случился у 19-летней Ксюши в 2010 году. О ней тогда писали все кузбасские газеты, лицо мелькало на местных телеканалах. Студентка из Новокузнецка Ксения Сапожкова (фамилия до замужества) выиграла конкурс красоты «Мисс Кузбасс», который был региональным отбором на «Мисс Россия». На национальный финал Ксюшу провожали всем городом. В Москве девушка выступила достойно, но призовых мест не заняла.

- Ксюша из обычной средней семьи, - рассказывает «Комсомолке» близкая подруга «Мисс Кузбасс». - Мама у нее в свое время была директором детского сада. Отец - он специалист на одном из заводов - ушел из семьи, когда Ксюша была еще маленькая. Но отношения они поддерживали.

Ксения стала жертвой семейной ссоры? Или причина совсем в другом? Фото: Личный архив

Сначала девушка пыталась стать профессиональной моделью. Однажды по приглашению одного из агентств даже ездила на Неделю моды в Сеуле. Но большого контракта так и не случилось, поэтому Ксения ушла в учебу. Окончила университет по специальности «менеджер государственного и муниципального управления».

- После универа Ксюша устроилась работать на какую-то небольшую должность в администрацию Новокузнецка, - вспоминает подруга. - Там она и познакомилась со своим будущим мужем.

А был ли папик?

Александр Попов на пять лет старше. Он только что развелся. В том браке остался ребенок. На момент знакомства с Ксенией Попов занимает в администрации какие-то небольшие посты уровня начальника отдела, но вскоре его дела резко идут в гору.

В 2014-м молодые люди играют свадьбу, а спустя год Попов получает назначение на должность главы Центрального района Новокузнецка - по местной иерархии это пост вице-мэра полумиллионного города. И это в 27 лет! Кто-то воспринимал его как «новую кровь» в местной администрации, кто-то считал, что парня продвигают по блату.

- Когда сейчас стало известно, что пропала «Мисс Кузбасс», жена бывшего чиновника, в интернете начались разговоры: мол, ну понятно, ее этот папик в свое время на конкурсах красоты и продвигал. Это бред, - говорит сотрудница модельного агентства «Триумф», с которым много лет назад сотрудничала Ксения Сапожкова-Попова. - Никакого папика не было. Ксюша совершенно обычная девушка из семьи среднего достатка. Я старые фото пересматриваю: для поездки на «Мисс Россия» мама пошила ей русский костюм. Сейчас-то в глаза бросается, что это все провинциальная самодеятельность. Очень дешево выглядит.

Брак по расчету?

Главой района Александр Попов проработал около двух лет и был отправлен в отставку. Вскоре всплыл на должности директора муниципальной организации, которая отвечала за поставки питания в школы и детсады Новокузнецка. Но через несколько месяцев его попросили и оттуда. В то же время у пары родилась дочь Евгения (имя изменено), сейчас ей 6 лет.

В интернетах уверены, что за время работы на госслужбе Попов наверняка сколотил неплохой капитал. Чуть ли не олигархом стал. Но друзья семьи (даже те, кто лично Александра Попова, мягко говоря, не любит) утверждают, что это не так. По крайней мере внешне какого-то супердостатка никто никогда не видел.

- Это же не Москва, не Санкт-Петербург и даже не Кемерово, - объясняет подруга. - Да, когда Попов был вице-мэром, они могли себе позволить обедать в ресторанах или летать пару раз в год в отпуск за границу. А когда лишился поста, им пришлось ужиматься. Он занимался потом еще каким-то бизнесом, но не очень успешно.

Александр Попов сначала посылал СМС от имени убитой им жены, а потом долго водил следствие за нос. Фото: КузПресс

Смотришь на их совместные фотки - контраст. Невысокий, кругленький, рано облысевший мужчина. И рядом с ним тоненькая красотка. Для королевы красоты это с самого начала был брак по расчету?

Друзья «Мисс Кузбасс» в эту версию не верят:

- Ксения, как мне казалось, его искренне любила.

При этом в их отношениях Попов явно доминировал. Подруги рассказывают, что, стоило мужу позвонить, у Ксении мгновенно менялись осанка и даже тембр голоса, тон становился каким-то заискивающим, как у любящего ребенка.

- Он ее бил?

- Никогда не видела синяков.

Ковидный госпиталь в ЮАР

В столицу Поповы переехали в 2019-м, незадолго до пандемии. Купить с ходу квартиру не смогли, поэтому сняли жилье в Новой Москве. Это небольшая двушка в ЖК «Андерсен» на берегу реки Десна, 12 километров от МКАД по Калужскому шоссе. Александр устроился в метрополитен на не слишком высокую должность. Ксения сидела дома с ребенком.

В августе прошлого года молодая женщина написала нескольким подругам: на ее 30-летие семья собирается улететь в Турцию, проведет недельку в пятизвездочном отеле на берегу моря. Но через несколько дней поделилась своей печалью: поездки не будет.

- Насколько я понимаю, ребята не потянули этот отпуск финансово, - продолжает подруга. - Хотя уверена, что у самой Ксюши не было каких-то сверхзапросов. И да, она была расстроена.

С тех пор Ксению Попову больше никто не видел и не слышал. В коротких сообщениях в Инстаграме сообщала, что якобы телефон уронила в воду, звонить по нему невозможно. Бывшая «мисс» рассказывала, что отправилась в круиз по Персидскому заливу, потом решила разогнать тоску в турне по Африке. Эта поездка закончилась в ЮАР. Ксения написала родным и близким, что лежит в ковидном госпитале в городе Кимберли.

- Все это продолжалось три с лишним месяца. Конечно, мы уже через несколько недель начали подозревать неладное.

Близкие считали, что Ксению могли похитить. Заманили в Эмираты, отобрали паспорт, а чтобы женщины не хватились, заставляли ее писать какую-то чепуху, успокаивать родню. Попов тоже убеждал всех, что Ксюша «нагуляется и вернется».

- В какой-то момент он даже сказал ее маме, что написал заявление в полицию об исчезновении Ксюши. Мы попросили, чтобы он выслал корешок, который ему выдали после подачи заявления. Он прислал фотку. Проверили через друзей в органах, и оказалось, что это какой-то левый корешок. И тогда здесь, в Новокузнецке, в полицию пошла мама.

Это было в конце декабря прошлого года. В те же даты в один из столичных отделов действительно пришел Александр Попов. Объяснил: жена улетела 31 августа и с тех пор общается только в соцсетях. А он, мол, все это время верил, что все обойдется. Но слишком уж много времени прошло…

Ванна, пила и много крови

В первые же дни проверки по этому заявлению стало ясно, что дело нечисто. В базах граждан, пересекавших границу России за последние полгода, Ксению Попову не нашли. Пробили биллинг ее мобильника. Оказалось, что телефон все это время включался на территории Новой Москвы, в окрестностях дома Поповых.

Супруга королевы красоты начали опрашивать более подробно. В конце концов он признался: жену убил еще в августе 2021-го.

- По словам Попова, в тот день у них произошла ссора. Дочка играла в своей комнате, а супруги общались на кухне. Якобы Ксения устроила скандал из-за сорванной поездки на день ее рождения. Ругались. В какой-то момент, со слов Попова, он сильно толкнул жену, та начала заваливаться назад и ударилась головой о дверь. А через пару минут мужчина понял, что Ксения больше не дышит.

Скорую помощь Попов вызывать не стал. Запер ребенка в комнате, чтобы Женя случайно ничего не увидела, и перенес тело в ванну. Затем быстро собрал вещи девочки и отвез ее «в гости», к товарищу в Москву.

- Вернувшись домой, он пилой расчленил тело жены и расфасовал останки в черные мешки от мусора. Квартиру как мог отмыл от крови.

Первоначально Александр Попов заявил, что мешки он ночью отнес к реке и, утяжелив камнями, выбросил в воду. И следующие несколько месяцев он с телефона мертвой супруги общался через Инстаграм с ее родней и подругами. Даже самому себе сообщения присылал. Дочку, кстати, отвез к бабушке, маме Ксении, в Новокузнецк.

Со съемной квартиры он вскоре после убийства жены съехал. Перед тем как пустить новых квартирантов, владелица затеяла ремонт. Рабочие ободрали все до бетона. А вот плитку в санузле не трогали. Там в итоге и были обнаружены следы крови. Экспертиза ДНК показала, что это кровь Ксении Поповой.

Александр Попов несколько раз менял показания. Сначала отказался от признания в убийстве. Потом снова признался, но теперь заявил, что труп спрятал в другом месте. (О версиях, зачем Попов пытался запутать следствие, см. «Вопрос - ребром»).

В реке или в лесу?

В этой реке Александр Попов якобы утопил расчлененные останки жены. Фото: Александр РОГОЗА

В пяти километрах от ЖК «Андерсен», за пансионатом, есть небольшой лес. Вот там Александр Попов свою супругу и закопал. Сначала приезжал, чтобы вырыть яму. Затем перевез сюда останки Ксении.

На допросе чиновник рассказал, что укромное место он выбрал заранее. Для этого предварительно совершил разведку на местности: «Потом вернулся из леса. Подошел к машине. Достал лопату. Начал копать».

По словам источника, женщина действительно была найдена в указанном месте.

- Примерно на глубине 70 сантиметров лежало тело, - сообщил наш собеседник. - И вопреки первым показаниям Александра Попова оно не было расчленено. Но на теле обнаружено ножевое ранение. Однако Попов продолжает настаивать, что жену он убил случайно: «Мы поссорились. Начали пихать друг друга. Откуда-то возник нож, и мы на него упали». То есть, по его версии, жена напоролась на нож чуть ли не сама…

Расследование продолжается. Не исключено, что о настоящих обстоятельствах убийства Попов по-прежнему говорит далеко не все.

В реальности тело Ксении нашли вот в этой яме в лесу. Фото: СК РФ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем Попов путал следствие?

Сначала Александр Попов заявил, что останки жены выбросил в реку. А потом назвал настоящее место захоронения - в лесу. При этом в самом убийстве он в любом случае признавался. Тогда зачем нужен был такой кульбит в показаниях? Какой был в этом смысл?

- Думаю, он с самого начала сознательно запутывал следствие, - считает адвокат Александр Карабанов, в прошлом следователь МВД. - Важно найти сам источник обвинения - труп, иначе факт убийства доказать очень трудно. Если бы тело не нашли, этот человек мог уже на суде «внезапно» поменять показания, сказать, что версию о трупе в реке его заставили озвучить, выбили показания силой. Ведь если тело не нашли, никаких доказательств смерти женщины нет. Теоретически она действительно могла куда-то уехать. Считаю, что следственно-оперативная группа сработала очень четко, грамотно.

- Нашли правильный подход к Попову, убедили говорить правду?

- По-разному бывает. Иногда в камеру к преступникам, которые «ушли в несознанку», подсаживают агентов. В разговорах с сокамерниками человек может упомянуть какие-то важные детали. Это помогает в процессе допросов добиться правдивых показаний.

Не исключено, что Александр Попов и его адвокат решили изменить стратегию под грузом улик, которые удалось обнаружить следствию.

КСТАТИ

Самые известные мужья-убийцы

«Дело «Мисс Кузбасс» похоже на другие кровавые драмы, когда убийцы выдавали себя за безутешных мужей и даже инициировали поиски «любимых», хотя сами уже точно знали, что искать некого.

2012 год, КАРЕЛИЯ. Ирину Серову и ее полугодовалую дочь не могли найти три месяца. К поискам в окрестностях небольшого поселка в 160 км от Петрозаводска подключились тысячи человек. В соцсетях виртуально рвал на себе волосы от горя супруг Ирины, 33-летний Владимир Серов. Он даже в программу «Жди меня» обратился за помощью. По его версии, жена сбежала из дома в декабре

2012-го, прихватив ребенка с коляской, документы и семь тысяч рублей. Однако в начале весны останки пропавших нашли в лесу. Серова задержали. И тот признался: жену он убил во время ссоры, затем расправился с их общим ребенком, расчленил тела и выбросил. Приговор: 19,5 года колонии.

2013 год, МОСКВА. Ирина Кабанова пропала в первых числах января. Ее супруг, довольно известный в столице ресторатор Алексей Кабанов, поспешил сообщить об этом в соцсетях. Мол, поссорились, Ира вышла подышать на улицу и больше не пришла, написал заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры из «Лиза Алерт». Кабанов писал трогательные посты о любви к жене. А через несколько дней следователи обнаружили в багажнике машины Алексея расчлененное и расфасованное по черным мешкам тело женщины. Оказалось, что на Ирину Кабанов напал во время ссоры из-за его очередного увольнения (после развала собственного бизнеса устроился поваром в кафе). Сначала душил, потом схватил нож. Во время убийства в соседней комнате спали трое детей - 2, 3 и 6 лет… Суд приговорил Алексея Кабанова к 14 годам колонии строгого режима.

2013 год, ЕКАТЕРИНБУРГ. Известную модель Юлю Прокопьеву искали по всему Уралу. В августе звезда обложек «ушла из дома и не вернулась». Поиски возглавлял ее муж, местный модный фотограф Дмитрий Лошагин. Спустя неделю обгоревшее тело молодой женщины со сломанной шеей нашли в лесу. Через две недели Лошагина задержали. Следствие растянулось на год с лишним. Но из зала суда фотографа отпустили - суд посчитал, что очевидных улик против мужа покойной нет. Родственники погибшей добились возобновления следствия, и в 2015-м Дмитрий Лошагин все-таки получил 10 лет колонии строгого режима. Своей вины он так и не признал. По версии следствия, убийство произошло во время ссоры из-за ревности в лофте фотографа, а тело мертвой супруги он вывез за город в пластиковом контейнере под видом аппаратуры.