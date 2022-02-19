Все мужчины Анастасии Волочковой - от олигарха до банщика

Волочкова очень гордится белым «Майбахом», который ей подарил некто Султанбек. Фото: volochkova_art/Instagram

Анастасия Волочкова за последние полгода сменила уже не одного возлюбленного. Не так давно балерина познакомилась на шоу «Давай поженимся!» с банщиком Сергеем Кузнецовым. Отношения с мужчиной продолжились и после программы. Артистка пригласила Сергея составить ей компанию на Мальдивах. А уже на своем 46-летии призналась «Комсомолке», что готова выйти замуж за банщика, поскольку официального брака в ее жизни пока еще не было. Но уже спустя неделю Волочкова посетовала в соцсетях, что Сергею от нее нужен был лишь пиар.

Мужчина тоже не стал отмалчиваться, записал видеоролик для Инстаграма, в котором рассказал, что сам ушел от артистки.

Впрочем, фанаты Волочковой не были удивлены такому быстрому разрыву. Они привыкли, что артистка регулярно сражает своими шпагатами то олигархов, то банщиков. Уж сколько их упало в эту бездну…

- В юности у меня были романы с некоторыми партнерами в Мариинском театре. Я никогда не считала себя ханжой, - рассказывает «КП» Анастасия Волочкова.

Первые серьезные отношения случились в 19 лет. Балерина встречалась со своим партнером, артистом балета Фарухом Рузиматовым.

Фарух Рузиматов танцевал в постели. Фото: АГН «Москва»

Покровитель из Лондона

Вторую серьезную любовь Волочкова встретила в Лондоне. Меценат Энтони Керман не только был безумно влюблен в артистку, но и помог ей в карьере.

Энтони Керман помогал с карьерой в Лондоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- На гастролях в Лондоне я встретила человека, которого полюбила, - вспоминает артистка. - Мы познакомились с ним после одного из спектаклей труппы Большого театра, примой-балериной которого я на тот момент являлась. Он пригласил на ужин - и не только меня, но и мою маму.

Энтони Керман был совершенно удивительным человеком - лордом, адвокатом короля Иордании и певца Стинга. Благодаря Энтони я познакомилась со многими известными людьми, представителями английской элиты, включая принца Майкла Кентского и Вивьен Вествуд.

Большая любовь и крах карьеры

Сулейман Керимов содержал в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самым известным у Волочковой был роман с олигархом Сулейманом Керимовым. Бизнесмен подарил балерине квартиру в Москве на Петровке и апартаменты в Питере.

- Квартира, которую Сулейман мне подарил, стоила каких-то нереальных по моим меркам денег, а он еще и размахнулся на роскошный ремонт - вплоть до того, что потолки расписывали художники, занимавшиеся реставрацией Эрмитажа, - хвасталась звезда. - Получилось очень красиво. Эта квартира в двести квадратных метров в центре Питера - на площади Искусств у Русского музея. Но Сулейман квартирой не ограничился, он знал, что я занимаюсь с детьми и что мне хочется создать в Питере свою собственную школу-студию. И он подарил мне 200 квадратных метров в Питере, в самом центре, напротив Мариинского театра! Расселил коммунальную квартиру и сказал: «Насть, они твои, когда ты захочешь сделать студию - это будет твоя студия».

Сулейман… До сих пор, произнося это имя, я чувствую, как что-то отзывается в моей душе. Он всегда будет для меня моим мужчиной, частью моего сердца и огромной частью моей жизни.

Не знаю, судьба нас свела или это была просто игра случая... Мы с партнером станцевали свой номер и собирались уже уходить, когда нас стали уговаривать остаться на банкет. Вот на этом банкете и состоялась моя первая встреча с Сулейманом.

По словам балерины, в то время у нее был другой мужчина, по имени Ахмед (нет фото в публичном доступе). Но артистка не устояла перед ухаживаниями олигарха Керимова.

- Прилетела на самолете Ахмеда, да и сам он мне нравился, и вдруг - такой звонок. С временной сим-карты - они у Сулеймана менялись раз в пять дней из соображений безопасности. И вот он сказал очень уверенно: «Мы с тобой сегодня вечером летим в Арабские Эмираты. Уже выслал за тобой самолет». Кажется, я второй раз за два дня едва не потеряла дар речи. Такого со мной никогда еще не было. Мы едва знакомы, как я могу вот так просто запрыгнуть к нему в самолет и куда-то полететь? Но он спокойно ответил, чтобы я не беспокоилась насчет Ахмеда, с ним он сам поговорит.

С Сулейманом Керимовым Волочкова встречалась три года. По рассказам артистки, она ушла от олигарха из-за постоянных сцен ревности. Как считает Волочкова, бизнесмен не смог ей простить того, что она его оставила, и поэтому отомстил ей за это.

- Ладно бы он просто решил отобрать у меня все, что подарил, - с радостью отдала бы. Но он сделал так, чтобы меня выгнали из Большого театра, причем задним числом. Я была в шоке. Сулейман даже не скрывал, что решил меня уничтожить, он позвонил моей маме и прямо сказал: «Теперь Настя будет танцевать только на дискотеках».

Интрижка с Джимом Керри

Джим Керри ухаживал в Москве и Штатах. Фото: ZUMAPRESS.com

В списке любовных побед артистки есть и звезда Голливуда Джим Керри.

- В 2001 году я совершенно неожиданно познакомилась с таким знаменитым актером, как Джим Керри. Точнее, в одном из закрытых московских клубов его продюсер Боб Ван Ронкель вдруг сказал мне, что Джим знает обо мне как о блестящей русской балерине и очень хочет со мной познакомиться, - рассказывала Волочкова. - Особенно было приятно то, что Боб сразу спросил: «Анастасия, а когда у вас следующий спектакль?» И когда я ответила, тут же набрал номер Джима. И мистер Керри на самом деле прилетел на личном самолете из Лос-Анджелеса!

Потом я провела для него экскурсию по ночной Москве. Мы поехали на Воробьевы горы, нас сопровождала машина охраны, которую нам предоставлял Сулейман. Джим меня покорил, и, несмотря на то что я в тот момент была влюблена в Сулеймана, он смог занять место в моем сердце.

Но я была несвободна. А Джим… Он мне просто сказал: «Я влюбился в тебя с первого взгляда, но я не понимаю, что из этого может выйти, ведь ты русская балерина, а я голливудская звезда. Мы принадлежим разным континентам. Я не оставлю свою профессию, а ты не покинешь никогда свой балет». И мы решили просто сохранить дружеские отношения.

Но это вовсе не конец истории. В 2004 году у меня были концерты в Америке. Неожиданно для меня на концертной площадке появился Джим. К тому времени я была уже свободна от каких-либо обязательств перед мужчинами, поэтому вполне могла себе позволить романтическое свидание.

Конечно, большого будущего у наших отношений не было. Да и не могло, наверное, быть.

Роман с «Пушкиным»

После голливудского актера балерина переключилась на грузинского. В фильме «Черный принц» режиссера Алексея Иванова о жизни Александра Пушкина Волочкова играла Наталью Гончарову. А актер Леван Учанейшвили - поэта.

Леван Учанейшвили воспылал к Насте африканской страстью. Фото: Кадр из фильма

- С Леваном мы по сей день сохраняем дружеские отношения. Каждый раз, когда он пишет мне, он подписывается «Твой Пушкин», - вспоминает королева шпагатов.

«Игрушечная» свадьба

- Когда в моей жизни появился Игорь Вдовин, это было красиво - он неожиданно возник с лепестками роз, - говорила об отце своей дочери Ариадны Волочкова.

С отцом своей дочери Ариадны Игорем Вдовиным Волочкова зарегистрировала «игрушечный» брак. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Игорь Вдовин на момент знакомства с балериной был женатым многодетным отцом.

Они сыграли свадьбу для прессы, за которую, по словам Волочковой, платила она сама, но официально на артистке бизнесмен так и не женился.

Отношения с Вдовиным разладились, когда он занял у нее три миллиона долларов под расписку, но так их и не вернул. А потом и вовсе ушел к другой женщине, своему инструктору по йоге. Настя в ответ закрутила роман со своим многолетним партнером Ринатом Арифулиным.

Ринат Арифулин крутил в танце и крутил роман. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Белые розы от Бахтияра

Один из самых продолжительных романов балерины был роман с дальневосточным бизнесменом Бахтияром Салимовым.

Бахтияр Салимов осыпал Настю белыми розами. Фото: volochkova_art/Instagram

Артистка так тогда влюбилась в предпринимателя, что называла его «мой дальневосточный принц». Мужчина осыпал балерину ее любимыми белыми розами.

- Почему все закончилось? Банально - отношения не выдержали испытания временем и часовыми поясами, - вздыхает звезда.

Белый «Майбах» от Султанбека

После у Волочковой возникла связь с Султанбеком (10) (нет фото в публичном доступе), олигархом, который подарил ей знаменитый белый «Майбах», которым артистка так любит похвастаться.

Самое интересное, как Настя познакомилась с бизнесменом. Через некую даму, которая сводит знаменитых красоток с состоятельными людьми. Мол, Султанбек заплатил немалую сумму, чтобы поужинать с Волочковой.

На Мальдивах с Басковым

Фото, на которых Волочкова с Басковым отдыхают на Мальдивах, наделали много шума, хотя многие считают их чистым пиаром. Фото: volochkova_art/Instagram

Не менее пикантная история у Волочковой была с Николаем Басковым. Их жаркие фото с Мальдив обошли всю светскую прессу. «Золотой голос России» тоже не скупился на подарки: бриллианты, белый рояль и всяческие презенты для дочери артистки.

- Наш с Колей отдых оказался просто незабываемым! - вспоминает Волочкова. - Именно после этой памятной поездки мы записали дуэтом песню «Пусть говорят» - это была его идея.

Коварный водитель

В 2018 году балерина внезапно стала встречаться со своим водителем Александром Скиртачом. Мужчина, по словам балерины, обобрал ее на миллионы. Артистка даже доверяла аферисту довозить свои гонорары до банка. Как выяснилось, не все довозил. Плюс, по словам Волочковой, опаивал ее снотворным, украл ноутбук, пытался вывести из строя ее новенький «Майбах». За все эти грехи Скиртача приговорили к условному сроку на три года.

Александр Скиртач возил на авто, воруя деньги. Фото: volochkova_art/Instagram

Чермен Дзотов делал интимные фото. Фото: chermen_dzotov/Instagram

Примерно в это же время прогремел скандал с интимными фото артистки, которые один из ее бывших любовников, блогер Чермен Дзотов, опубликовал в соцсетях. Правда, потом Дзотов оправдывался перед Настей, дескать, у него взломали телефон. Но балерина не поверила.

Просто Олег катал на Мальдивы. Фото: volochkova_art/Instagram

А еще был некий бизнесмен Олег, которого Настя бросила через 10 месяцев после знакомства и совместного отдыха на любимых Мальдивах и к которому на днях вернулась после расставания с тем самым банщиком Сергеем Кузнецовым.

Последнюю мимолетную связь с банщиком Сергеем Кузнецовым сама Настя назвала курортным романом. Фото: volochkova_art/Instagram

Но, как говорится, еще не вечер…