«Остров Буромского. Согревшие Антарктиду»: На большой экран выходит документальный фильм о героях Антарктики

Остров Буромского с высоты птичьего полета. Фото: Арсений КУДИКОВ

В конце февраля в кинотеатрах состоится премьера документального фильма «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду». Само по себе это уже событие, поскольку документалка - особенно российская - ну очень нечасто попадает на большой экран. Чтобы человек в свой законный выходной да за свои кровные деньги выбрал не блокбастер, а неигровую ленту, это должно быть нечто из ряда вон выходящее... И вот, кажется, это появилось...

Гостем совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и Русского географического общества стала Ольга Стефанова - создатель фильма «Остров Буромского. Согревшие Антарктиду» (производство «Лекс Фильм» при поддрежке РГО. Выпускает медиагруппа «Красный квадрат»).

Я уже посмотрел ленту, и это был неожиданный опыт. Не дело, наверное, когда взрослый мужик на протяжении часа сидит и хлюпает носом, глотая слезы. Ибо остров Буромского - это одно из печальнейших мест на земле. Сто на двести метров скальных пород недалеко от станции Мирный. Это на карте. А в реальности - единственное в Антарктике кладбище, где упокоились многие погибшие на ледяном континенте.

Автор фильма Ольга Стефанова. Фото: Ольга СТЕФАНОВА

До этого фильма я не знал, что есть такой остров. И что настолько дорого стоило освоение Антарктиды в новейшей истории - за каждым большим шагом стоят человеческие жизни...

Само имя острова - следствие трагедии. Николай Буромский погиб вместе с Евгением Зыковым во время Второй советской антарктической экспедиции. 3 февраля 1957 года кромка ледяного барьера рухнула на палубу ледокола «Обь»...

На острове навсегда остались полсотни первопроходцев. Многие приняли, без преувеличения, лютую смерть - иногда нечего было хоронить.

Летчики, инженеры, водители, ученые, фотографы... Русские, немцы, американцы, чехи... Сгоревшие в пожарах, провалившиеся в трещины, разбившиеся на самолетах, потерявшиеся в ураган... Огонь и лед - абсолютно противоположные стихии - отнимали их жизни.

Там нет могил, поскольку нет земли. С середины ХХ века ребят хоронили в саркофагах прямо на скалах. Конечно, к веку ХХI металл устал. С каждым годом остров все больше требовал генеральной уборки, а кладбище - восстановления. Смогли это сделать только пять лет назад. Группа энтузиастов привела захоронения в порядок. Собственно, одна часть фильма посвящена этому святому делу, а другая - истории погибших, о которых мы знаем катастрофически мало...

На одной из могильных плит острова выбита надпись: «Склоните головы, сюда приходящие, они отдали жизнь в борьбе с суровой природой Антарктики». Но ради чего была эта борьба? Ради науки и ради того, чтобы Россия оставалась великой страной, ведь только по-настоящему великие державы способны иметь станции в Антарктиде... А значит, все без исключения ребята, оставшиеся на острове Буромского, - настоящие герои... Эту ленту обязательно нужно посмотреть, чтобы память о них оставалась живой...

Установка новых саркофагов. У волонтеров был всего месяц на работу. Фото: Ольга СТЕФАНОВА

И, кстати, это очень светлый фильм, несмотря на то, что снят о самом печальном острове на свете.

СПРАВКА «КП»

Ольга СТЕФАНОВА - журналист, режиссер, оператор, автор полнометражных документальных фильмов, лауреат международных кинофестивалей, участник многочисленных экспедиций в Арктике и Антарктиде, член РГО.

Ее фильм «Станция Восток. На пороге жизни» стал победителем в номинации «Популяризация природного и историко-культурного наследия России» Премии Русского географического общества в 2016 году.