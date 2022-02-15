«Кроме жратвы он не предлагал ей ничего»: Дробыш рассказал, как Пригожин ухаживал за Валерией

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Инстаграм.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже почти 20 лет. Их роман разгорелся в начале «нулевых», когда певица с детьми ушла от мужа Александра Шульгина. После болезненного развода Валерия подписала контракт с продюсером Виктором Дробышем и начала запись нового альбома. Отношения Валерии и Пригожина развивались на глазах у Дробыша. Композитор был уверен, что у Иосифа нет ни малейшего шанса покорить сердце блондинки. Но вышло иначе.

Сейчас Дробыш со смехом рассказывает, как Пригожин пытался накормить Валерию, пока ухаживал за ней.

- Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И вдруг скрипела дверь, и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: «Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан». Она отвечала: "Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать". Но он упорно гнул свою линию. А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что, кроме жратвы, он не предлагал ей ничего, - рассказал Дробыш изданию «7 дней».

По словам композитора, Пригожин уже тогда «беззаветно» любил свою будущую жену. Он всячески заботился о ней, старался ее оберегать и защищать.

- Если бы она сказала, что надо сгонять из Москвы в Хабаровск, я думаю, он, ни секунды не раздумывая, сел бы за руль и поехал, - уверяет Дробыш.

Перед натиском такой бури чувств Валерия не устояла. Певица поняла, что Пригожин – именно тот человек, с которым ей хочется провести свою жизнь. Дробыш уверен, что певице невероятно повезло с мужем. Ведь он не только стал для нее любящим и заботливым супругом – он еще и вырастил ее детей. По словам Дробыша, Иосиф сделал для них столько, сколько порой не делает и родной отец. К слову, наследники Валерии считают своим отцом именно Пригожина, а не Шульгина.

- Пригожин был готов ради нее на любые поступки. И ради ее детей — тоже. И когда на праздновании дня рождения Иосифа до меня доходит очередь поздравлять, я произношу такой тост: «Этот человек — один из немногих людей на Земле, которые так относятся не к своим детям. Он настолько сильно вложился в них, что стал им ближе, чем родной отец». И этот его поступок гораздо сильнее, чем какие-то победы в шоу-бизнесе, - рассказал композитор.

Год назад у Валерии и Иосифа родилась внучка Селин. Фото: Инстаграм.

Глядя на 53-летнюю Валерию, с трудом верится, что она уже бабушка. Артистка в отличной форме и совсем не выглядит на свой возраст. У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. В январе 2021 года у младшего сына звезды Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Девочку назвали Селин. Валерия и Пригожин души не чают во внучке.

Ни дочь Анна, ни старший сын Артемий пока не торопятся рожать супругам внуков. Анна еще не замужем, а 27-летний Артемий женился три года назад. Сын певицы учился в Швейцарии и сейчас живет в этой стране. Артемий руководит крупной звукозаписывающей студией в Монтре.