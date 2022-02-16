В Барвихе грабители ворвались в дом народного артиста Александра Лазарева

76-летний Александр Лазарев — известный во всём мире российский и советский дирижёр, лауреат многих государственных премий. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

76-летний Александр Лазарев — известный во всём мире российский и советский дирижёр, лауреат многих государственных премий. В течение 8 лет он был главным дирижёром и художественным руководителем Большого театра. Несколько дней назад в дом народного артиста в деревне Шульгино, расположенный в подмосковной Барвихе, вломились грабители. Это произошло поздно ночью, когда Александр Николаевич находился дома.

Артиста разбудил шум, доносившийся с улицы, а потом он услышал, как кто-то пытается открыть входную дверь. Мужчина сразу же позвонил в полицию. Довольно быстро наряд прибыл на место. К тому времени преступники уже успели попасть в дом и даже нашли ценные вещи. Но уйти с добычей им не удалось, полицейские задержали преступников прямо на месте преступления.

— Поступило обращение от 76-летнего гражданина о том, что с 3.00 до 4.00 часов в его дом в деревне Шульгино пытались проникнуть неизвестные граждане, которые перелезли через забор и путём отжима двери проникли в дом, — сообщил источник kp.ru.

После случившегося журналистам kp.ru удалось связаться с хозяином дома.

— Всех подозреваемых задержали, теперь в случившемся разбирается полиция. Ничего украсть они не успели, — рассказал Александр Лазарев.

В правоохранительных органах информацию о задержании подтвердили.

— С поличным были задержаны двое 26-летних уроженцев Республики Северная Осетия — Алания. Оба задержанных уже имели судимость за кражу, а один из них так же за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и за нарушение правил дорожного движения. В данный момент проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Звания Заслуженного и Народного артиста Александр Лазарев получил ещё во времена РСФСР, а в 2010 году был награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Александр Николаевич проделал долгий творческий путь от студента музыкально-педагогического училища имени Октябрьской революции, теперь это Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке, до должности главного дирижёра и художественного руководителя Большого театра. Около 8 лет он руководил многими оперными постановками, в том числе «Жизнь за царя» Глинки, «Бориса Годунова» Мусоргского и многие другие.

Работу в Большом театре Александр Николаевич несколько лет совмещал с ролью приглашенного дирижёра Симфонического оркестра Би-Би-Си. А в 1994 занял аналогичный пост в Королевском шотландском национальном оркестре, а несколько лет спустя официально стал его руководителем ещё на 8 лет. После этого Лазарев так же возглавлял Японский филармонический оркестр.