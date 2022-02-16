За меня не волнуйся

В последнее время на многих улицах Москвы асфальт заменили на более долговечное покрытие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соцсети москвичей заполонили снимки «волнующейся» плитки в центре столицы. Из-за сильных осадков и активного использования снегоуборочной техники тротуарное покрытие на некоторых улицах столицы пошло буграми. Но сейчас найти этому подтверждение можно разве что в Facebook и Instagram: специалисты оперативно ставят взбунтовавшуюся плитку на место. Большинство проблемных участков в Москве уже отремонтировали — тротуары на Чистопрудном, Тверском и Рождественском бульварах снова безопасны для пешеходов. «КП» узнала у экспертов, о чем «волнуется» столичная плитка.

В последнее время на многих улицах Москвы асфальт заменили на более долговечное покрытие — брусчатку, гранитную и крупноразмерную плитку. По словам экспертов, плитка — это универсальное решение для мегаполиса: у обычного асфальта срок службы 7-10 лет, а у плиточного покрытия — сотни лет.

— Тротуарная плитка, сделанная из цемента, композитных материалов или натурального камня (например, гранита) — это абсолютно рабочая идея, которая используется в крупных европейских городах, — говорит генеральный директор компании Cersanit в России Юрий Ковтун. — Причем ее используют и в гораздо более жестких климатических условиях, например, в Альпах или северных районах Финляндии. Это хорошее архитектурное решение. Просто нужно тщательно следить за соблюдением технологии укладки и подрядчиками.

Эта зима с аномальными снегопадами устроила столичной плитке настоящий краш-тест. В нескольких округах Москвы горожане начали жаловаться на вздыбившееся покрытие. В качестве основной причины такого поведения деформации эксперты называют морозное пучение.

— В первую очередь влияние на деформацию плитки зимой оказывает вода, которая проникает в стыки швов и впитывается в землю, — отмечает руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. — После чего грунт промерзает, расширяется и вспучивается. Весной, когда снег растает и уйдет лишняя влага, плитка может вернуться на место. Если плитка лежит на территории с пучинистыми грунтами, то это явление будет наиболее заметным.

Эксперт подчеркивает, что «гуляние» плитки зимой вовсе не обязательно говорит от том, что ее укладывали с нарушением технологии.

— В отличие от асфальта, плитку не кладут на цементные или иные жесткие основы, — продолжает Климентова. — Обычно это земля, сверху укладывают отсев дробления, песок, и уже на эту подушку — плитку. Таким образом, грунт всегда может немного «гулять», особенно во влажные и холодные зимы, когда он идет буграми от воды. Так что зимой это нормальное явление. И когда грунт просохнет, все должно вернуться на прежний уровень.

Другая причина плиточных волнений — обилие снега этой зимой. С учетом активного развития в Москве метро и освоения подземного пространства шапки снега на тротуарах становятся для почвы подобием термоса.

Еще один фактор, повлиявший на искривление московских тротуаров — это, как ни странно, использование противогололедных материалов. Реагенты снижают температуру замерзания воды, которая попадает в грунт. Чтобы расчистить тротуары от снега, городские власти используют специальную технику. Выезжая на уже «поплывшие» тротуары, она может усугубить ситуацию.

— Материал работает надежно, независимо от того, бетонная это плитка или из природного камня, — говорит профессор, заместитель заведующего кафедрой Дорожно-строительных материалов МАДИ Эдуард Котлярский. —Часто, чтобы решить проблемы пешеходов на тротуарах, туда загоняют тяжелую технику, в результате межплиточные швы могут стать негерметичными. Это физика процесса: вода скапливается на основании, ночью замерзает и отрывает эту плитку от основания. Я специально прошел по Суворовскому бульвару: лежит все нормально, за исключением того места, где уборочная техника переезжает с прямого движения на обратное через этот бульвар. И там, естественно, заметно неровно.

По мнению эксперта, в Москве — особенно зимой — сложились непростые условия для уборки улиц.

— Если гораздо меньший снегопад выпадает в Париже или Нью-Йорке, мэр города призывает жителей не выезжать на личном транспорте, — приводит пример Эдуард Котлярский. — И там ждут, пока погода не исправится. У нас гораздо более неблагоприятные условия в осенне-зимний период, чем во многих европейских странах.

Сейчас сотрудники городских служб активно отслеживают ситуацию на улицах Москвы, чтобы оперативно вернуть на место пострадавшую плитку и сделать прогулки горожан приятными и безопасными. Если у вас остались претензии к качеству тротуаров, сообщите об этом на портале «Наш город» или позвоните в Единую диспетчерскую службу Департамента ЖКХ Москвы по телефону 8 (495) 539-53-53.