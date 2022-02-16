У всех детей 6 – 11 лет в Москве выработался естественный иммунитет к коронавирусу. Как это возможно, объяснил эксперт

Получается, все подростки в столице уже переболели ковидом? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о том, что испытания антиковидной вакцины для детей 6 – 11 лет натолкнулись на неожиданное препятствие. В конце января правительство выделило Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи более 300 млн рублей на проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования препарата «Гам-ковид-вак-М» при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6 -11 лет. Уже 31 января Александр Гинцбург проанонсировал, что испытания начнутся через 18 дней. Но сегодня, 16 февраля выяснилось, что они откладываются. И вот почему:

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 в этой возрастной группе просто нет. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично».

В результате ученые подают заявку на поправку к протоколу испытаний, чтобы проводить исследование на детях, у которых антитела есть, но в очень маленьком количестве (Не более 100 международных единиц — BAU). Александр Гинцбург уверен, что поправка будет принята, и испытания начнутся через три недели.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Делать прививку все равно нужно!

- Не вижу ничего удивительного в том, что сейчас в Москве все дети от 6 до 12 лет могут быть с иммунитетом, - говорит наш эксперт, педиатр-инфекционист, главврач одной из московских клиник Евгений Тимаков.- Я говорил еще в самом начале пандемии «омикрона», что переболеют все 140 миллионов россиян. А для крупного мегаполиса это вообще норма — так нарабатывается естественный иммунитет. Кстати, врачи Санкт-Петербурга тоже говорят о том, что все их дети уже с иммунитетом.

Из-за высокой заразности «омикрона», если в классе заболел хоть один ребенок, значит, за ним заразятся все одноклассники. И далее по нарастающей, даже если родителям кажется, что это были лишь легкие сопли. А в прошлом году целых полгода ходил штамм «дельта», который тоже активно заражал детей, и часто бессимптомно. Так что многие переболели еще тогда.

Что ж, значит, волна «омикрона» скоро пойдет на спад, и прививка для детей от 6 до 12 лет получается будет уже не нужна для создания общего иммунитета. Но при этом необходима, без сомнения, потому что вслед за «омикроном» может прийти следующий штамм, более опасный. Ведь при вакцинации переболевших прививка играет роль бустера, усиливая иммунитет и укрепляя защиту организма.

Кстати, важно исследовать тот естественный иммунитет, который уже выработали подростки. Насколько долго продержатся антитела? Есть исследования, что у ребенка они работают дольше, но важны подтверждения этого. А может быть, у детей иммунитет к ковиду вообще будет вечным? Мы пока ничего не знаем об этом. Хотя ученые и прогнозируют, что волна «омикрона» может стать последней в ковидной пандемии, но готовиться нужно к худшему и быть во всеоружии.