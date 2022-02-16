Что изменится, если Россия признает Донбасс

Глава ДНР Денис Пушилин поприветствовал решение депутатов Госдумы России признать республики Донбасса Фото: Дмитрий СТЕШИН

Почему Киев должен был советоваться с Донецком и Луганском — вступать ли ему в НАТО? И какими будут отношения ДНР и ЛНР с Россией, если Москва признает независимость республик? На эти вопросы ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану ответил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА»

Сергей Мардан:

- Денис Владимирович, сегодня спокойно спали? Вы в Донецке ждали войну?

Денис Пушилин:

- Мы более адекватно реагируем на происходящее. И вся эта нелепость по поводу вторжения России так и осталась нелепостью. Для нас это предсказуемо. Поэтому мы сегодня выспались.

Мардан:

- Это была шутка. Естественно, в Москве тоже никто всерьез никакую войну не ждал. Давайте обсудим голосование в Госдуме за обращение к президенту - признать ДНР и ЛНР. Решение принято. За него проголосовало абсолютное большинство. Что бы вы сейчас хотели сказать гражданам России?

Пушилин:

- Я от имени Донбасса приветствую такое решение подавляющего большинства депутатов Госдумы. Что это значит для нас? Это, действительно, уже историческое событие. Это то, что позволяет нам дальше верить в Россию. Это то, что в принципе для нас стало главным в 2014 году, после госпереворота в Киеве. Именно поддержка простых людей России, когда мы делали наш непростой на тот момент выбор. Выбор – оставаться самими собой. Выбор – дальше говорить и думать на русском языке. Дальше продолжать чтить историю, в том числе Великой Отечественной войны. И не стесняться этого, а гордиться этим.

Мы же знаем, что депутаты очень тонко чувствуют своих избирателей. Об этом сказал и президент. Поэтому это стало даже не удивительным, а ожидаемым. И от нас искренняя благодарность за данное решение. А мы ждем решения президента России. Уверен, что это решение будет верным и обдуманным, исходя из той геополитической ситуации. А мы готовы принять любое решение. Мы доверяем России.

«ЭТО НЕ ВЫХОД ИЗ «МИНСКА», А ШАНС КИЕВУ ОДУМАТЬСЯ»

Мардан:

- Уже прозвучали комментарии и из Украины, и с Запада, что это будет означать выход России из Минских соглашений. Что вы думаете по этому поводу?

Пушилин:

- Стоит отметить, почему депутаты вынуждены были обратиться к президенту. Они в своих выступлениях это все разжевали. Потому что Украина на протяжении семи лет не удосужилась выполнить ни одного пункта Минских соглашений. А сейчас, как никогда, обострилась ситуация. Огромная концентрация сил у линии соприкосновения на Донбассе со стороны Украины. Большое количество оружия, поставленного уже десятками самолетов из стран Запада в адрес Киева, перемещены на территорию Донбасса, в ту его часть, которая пока еще подконтрольна Украине.

А тем, кто из западных лидеров пытается заявить, что это может быть выходом России из Минских соглашений, хотелось бы задать вопрос. А вот это противодействие Украины по выполнению Минских соглашений, этот ее саботаж, который длится с 2015 года? Это факт, что Украина - виновник происходящего.

И признание ДНР и ЛНР — это выход из Минских соглашений или нет? На данный момент я не вижу, что это выход из соглашений. Это шанс, что Киев одумается и в самый последний момент реализует взятые на себя обязательства. Этот шанс крайне иллюзорен.

Украина уже напринимала кучу нормативно-правовых актов, которые противоречат Минским соглашениям.

Мардан:

- Например?

Пушилин:

- Во-первых, мы не согласимся с тем, что Украина стремится в НАТО. Украина с нами обязана была бы в рамках Минских соглашений это согласовывать. Мне теперь хотелось бы понять, в силах ли сейчас Зеленский из конституции убрать стремление в НАТО? Сомнительно.

Готов ли Зеленский убрать ущемление прав русскоговорящих жителей оставшейся части Украины? Сомнительно.

«А С КЕМ НА УКРАИНЕ РАЗГОВАРИВАТЬ?»

Мардан:

- А насколько Зеленский вообще может хоть что-то принять? Он принимает решения?

Пушилин:

- Украина после 2014 года, после госпереворота потеряла свою субъектность. Люди, которые пришли к власти, они абсолютно управляемые и зависимые, будь это Порошенко, будь это Зеленский, будь кто-то другой. Это люди, которые не могут идти вопреки Западу.

Мардан:

- А с кем тогда на Украине договариваться, вести переговоры?

Пушилин:

- Это самый большой вопрос – с кем разговаривать. Поэтому заявление президента Франции в адрес России, что не нужно признавать Донецкую и Луганскую народные республики, выглядит нелепым, лучше бы он советы эти адресовал себе, Франции, как страны – гаранта выполнения Минских соглашений. Почему этого не происходило и не происходит, как мы видим по действиям Киева?

«В ДОНБАССЕ УЖЕ БОЛЬШЕ 800 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН РОССИИ»

Мардан:

- А если все же ДНР и ЛНР будут признаны Россией, как вы предполагаете, в каких отношениях они будут с РФ? И можно ли рассчитывать на то, что безопасность ДНР будет защищать Российская армия?

Пушилин:

- Я не стал бы забегать так далеко вперед. Если республики Донбасса будут признаны Россией, то далеко не факт, что Киев пойдет на такой уже точно отчаянный шаг и будет пытаться уничтожать гражданское население республик. Я напомню про больше чем 800 уже тысяч граждан России, которые проживают на территории Донбасса. Я не уверен, что Зеленский все же предпримет такой убийственный для себя и для Украины шаг. Я уверен, что и мы, и Россия будем исходить из того, как будет развиваться ситуация.

Мардан:

- У меня тут интерес вполне себе личный. Мои предки родом из Донецка. Мы в последние годы говорим, что все социально-экономические системы непризнанных республик так или иначе встраиваются в ткань, в тело России. Это и пенсии, и поддержка экономик республик, и так далее. Тем не менее, абсолютно простой жизненный вопрос. Когда исчезнет граница? Когда люди спокойно смогут в Донецк, Луганск, в Макеевку ездить?

Пушилин:

- В допандемийный период перемещение граждан России было беспроблемным, за исключением, наверное, очередей. А очереди из-за того, что контрольно-пропускные пункты просто не были предназначены изначально для такого потока граждан, автомобилей. А как началась пандемия, Россия вынужденно ограничила перемещение своих граждан.

Что касается того, когда это все же закончится, здесь могу сослаться на слова депутата Госдумы Виктора Водолацкого, который эти сроки примерно называл как весна нынешнего года. А что касается наших границ, нашей таможни, нашей погранслужбы, то мы и были открыты для наших братьев, родственников из России, и продолжаем оставаться открытыми. Никаких ограничений с нашей стороны нет уже сейчас.

«ЭТО КАК ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ»

Мардан:

- Мы в курсе того, что Украина сосредоточила на линии соприкосновения более ста тысяч своих военных. Напряжение, обстрелы есть?

Пушилин:

- Могу сказать, что цифра, по нашим данным, уже увеличилась до 150 тысяч человек личного состава. Техники, действительно, много. Но что удивительно, активных боевых действий пока нет. Есть какие-то отдельные обстрелы, провокации. Мы это расцениваем как затишье перед бурей. Потому что количество личного состава и оружия, инструкторов западных, оно просто зашкаливает. Такого не было никогда. А вот в свете последних возможных решений (о признании ДНР и ЛНР. - Ред.) ситуация может кардинально поменяться. Просто могут откровенно побояться, обоснованно, я бы сказал.

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