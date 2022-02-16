Счастье - это когда тебя понимают с первого раза

Один раз сказать «мне не нравится» вполне достаточно. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Один скандальный психолог, назовем его М, говорит о важном моменте: если вам что-то не нравится в отношениях, вы должны сказать об этом. Четко, прямо, честно.

Почему это так важно - один раз? Ну сказала ты. А дальше что?

Если ничего не меняется, либо примите это «не нравится», говорит М, научитесь с этим жить (потому что ничего не изменится, раз сразу не изменилось), либо валите в закат, не оглядываясь.

Человек, который тебя любит и заинтересован в твоем благополучии и комфортной жизни, услышит твое «не нравится» с первого раза.

И все сразу начинают возмущаться: где это такое видано, чтобы один раз только сказал - и оп, все изменилось?! А как же уговоры, мольбы, причитания, манипуляции, угрозы? Все как у людей где?

«Как у людей» - оно обычно как?

Сказала раз, пять, восемьдесят четыре раза, два года.

Ботинки стоят, ты моешь грязь, дверь не открывается.

Ты смотришь в глаза дорогому, спрашиваешь (на деревянную свадьбу вместо тоста): «Доколе?»

Он удивляется и говорит: «А чё ты нормально не сказала? Я б убрал».

А ВЫ ВОЗЬМИТЕ И ПРИМИТЕ

Попробовала это их «принятие». Подумала: муж мне дорог, ну бог с ними, с ботинками, уберу сама. Убрала раз двести и подумала: «А какого, собсссно, черта? Он что, безрукий?» И снова началась война.

Ботинки стоят под дверью.

От отчаяния заплакала - он убрал один ботинок.

Хватаешься за сердце - убрал два ботинка. Но один раз.

У тебя панические атаки. Убирает ботинки уже неделю и гуглит «панические атаки». Вспоминает про атаки, забывает про ботинки.

Орала час, как глухая чайка, - убрал ботинки и обиделся.

Извинялась за свою агрессию.

Ботинки на месте.

Уехала к маме на неделю. Вернулась - под дверью вся обувь, дома срач. Грозила уехать навсегда. Убирал неделю.

И ведь вся эта бытовая борьба - это вопрос не чистоты.

Это вопрос сотрудничества, уважения и взрослых отношений.

«В ДУШЕ Я СТЕРВА»

Или вот душ. Я знаю брак, который распался из-за душа. Муж приходил в ванну, включал кран, а на него начинал литься душ. Супруга забывала переключать обратно с душа на кран после мытья. А супруг просто с ума сходил от этого.

Да, женщины тоже могут, о-го-го как могут!

И теперь они живут отдельно. Он - с той, которая не забывает переключать, в мире, где ему удобно и хорошо. А она - с тем, кому вообще наплевать на такое.

Многие ругаются, что психолог М говорит про «скажите один раз», но не добавляет честно: «и оставайтесь одиноки во веки веков». И вроде правда, слишком уж категорично. Но меня не отпускает одна мысль.

Нормальный взрослый человек с первого раза все понимает. И важность убранного ботинка, и естественность убранной за собой со стола тарелки, и уровень жестокости шуток. И если ценит, если любит, то сказать, объяснив свое «важно» один раз, и правда достаточно.

А остальное - это одно из трех.

Первое - игра-издевательство. Другими словами, пассивная агрессия. Ты просишь и объясняешь. Не слышит. Забыл. Ой, опять забыл. Пять лет забыл. Видит, что ты злишься, бесишься, что тебе плохо. Все равно забыл. И все равно не слышит. Ну издевается же!

Второй вариант - человек просто не думает. Нет, он не хочет тебя воспитать, поработить и сделать своей уборщицей. Он просто о таких мелочах не думает. И не будет. Так что либо сама, либо - в закат.

Третий вариант - человек не реагирует на просьбы и слова. Он ждет угрозы. Потому что он не взрослый. Ему примерно 8 - 12 лет. Пока ничто не угрожает, можно «хулиганить». Другими словами, пока мама не видит, можно варенье есть и руки не мыть. Поэтому он уберет ботинки, только если соберешь чемодан, например.

Но ради каждой тарелки, из-за каждого непереключенного душа не будешь же разводиться…

А ТЕБЕ ЕЩЕ И СТЫДНО

А тарелки и грязные чашки в тебе копятся, как в раковине.

Копятся, копятся разные мелочи и упираются в небосклон, а ты превращаешься в злобную стервозину, которая зациклилась на какой-то глупости.

И тебя стыдят: слушай, ну чего ты прицепилась? Ты совсем уже всех затиранила. Не хочешь, не мой, не убирай. Только расслабься! Подумаешь, ботинки. Ты что такая мелочная? Главное же - любовь! Где твоя любовь? Твое принятие?

И тебе еще и стыдно! И ты думаешь: ну это же такие мелочи - носки, объедки на столе, орущий телефон, когда ты спишь, снова и снова не позвонил, что задерживается… Это мелочи и фигня! И не стоит скандалить, ругаться, портить отношения.

Главное-то - любовь! Где твоя любовь, злая ты мелочная стервозина? - ругаешь ты себя. И грустишь. И тускнеешь. И некомфорт. И нересурс.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ

А потом ты вдруг смотришь на себя в зеркало и думаешь: а его-то любовь где? А меня вообще любят? Меня вообще видно? Я вообще важна?

Наверное, сказать один раз, дорогой М, это очень правильно. Это про «люблю, слышу, мы вместе». Это про те отношения, где не ждут, пока у тебя начнутся панические атаки.

И где тебя точно не стыдят за твой праведный гнев. И следят, чтобы дверь для тебя всегда легко открывалась.

Может, психолог М и прав. Один раз сказать «мне не нравится» вполне достаточно. Ну, может, два раза. Или даже три. Но точно не больше!