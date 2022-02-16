Обещали миллионы в наследство: россияне рассказали, с каким мошенничеством сталкиваются чаще всего

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Документальный фильм «Аферист из Tinder» от Netflix вошел в топ-10 фильмов в 92 странах. В основу документалки легла история израильского мошенника, который обманывал девушек на сайте знакомств. Всего мужчине удалось «заработать» более 10 миллионов долларов.

Однако мошенники орудуют не только на сайтах знакомств, письмо от обманщиков может прийти на почту или в соцсети. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, с какими видами мошенничества чаще всего в Сети сталкиваются россияне.

Оказалось, что почти половина опрошенных хоть раз получала письма от мошенников через взломанные странички друзей и родных. 44% респондентов заявили, что преступники писали им от имени близких, говорили, что попали в неприятную ситуацию и просили перевести им деньги.

Четверть опрошенных рассказали, что хоть раз в жизни получали письма от бухгалтера или адвоката незнакомого миллионера. В них мошенники рассказывали, что получателю полагается крупная сумма денег, но чтобы вступить в наследство нужно сначала заплатить самому.

«Мне писали письма, будто человек, полный тезка моего здравствующего супруга, оставил мне наследство в Австралии», - рассказывает участница опроса.

«Однажды африканская принцесса предлагала мне перевести деньги, но для начала попросила 200 баксов», - говорит другой респондент.

Нашлись и те, кто столкнулись с мошенниками на сайтах знакомств. 3% рассказали, что новые знакомые сначала ухаживали за ними, а потом просили денег. Еще столько же респондентов столкнулись с обманом иностранцев. Привлекательные мужчины клялись в своей любви и обещали жениться, но тоже просили денег и после этого исчезали.

А вот 26% оставшихся респондентов заявили, что либо не сталкивались с мошенниками, либо сразу «раскусывали» их. Поэтому ни одному преступнику не удалось их обмануть.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 2,9 тысячи человек.