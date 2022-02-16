Путин рассказал, о чем договорился с президентом Бразилии

Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Москве завершились двухчасовые переговоры Владимира Путина с лидером Бразилии Жаиром Болсонару. Политик из Южной Америки прилетел к нам ради новых экономических проектов, поэтому Донбасс вообще не обсуждался – редкость по нынешним временам. В конце общения с коллегой, российский глава рассказал, о чем получилось договориться.

Бразилия будет покупать нашу высокотехнологичную продукцию.

- Росатом и дальше готов поставлять топливо для АЭС и изотопы для медицины.

- Корпорация «Силовые машины» модернизирует бразильскую гидроэнергетику.

- В 2021 году российские компании поставили Бразилии 10 млн. тонн удобрений на 3,5 млрд. долларов.

- Бразилия разрешила нам построить у себя станции связи с группировкой ГЛОНАСС.

«В Бразилии работает уникальная школа Большого театра, где учатся 350 детей», - рассказал Путин.

Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Бразилии. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Болсонару в ответ заявил, что нашим странам обязательно надо будет вместе работать над борьбой с изменением климата. Ведь в России и Бразилии растут самые крупные леса на планете.

В конце российский глава сообщил, что наши фармкомпании поставляют в Бразилию лекарства от коронавируса и рака. А в скором будущем южноамериканская страна собирается начать у себя лицензионное производство вакцины «Спутник-V».

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