Путин и президент Бразилии Болсонару обсудят взаимодействие в ООН, БРИКС и G20

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Жаир Болсонару на переговорах в Москве обсудят внешнеполитическую координацию на многосторонних площадках, в частности, в ООН и ее Совете Безопасности, указывается в материалах ко встрече.

“В процессе встречи на высшем уровне запланирован, в частности, обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики. Речь идет о внешнеполитической координации на многосторонних площадках, главным образом, в ООН и ее Совбезе, в работе которого Бразилия принимает участие в 2022-2023 годах, а также БРИКС и “Группы двадцати”, - отмечается в материалах.

Как ранее писал kp.ru, вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау подтвердил, что власти США действительно хотели добиться того, чтобы визит бразильского главы Жаира Болсонару в Москву был отменен.

При этом он подчеркнул, что запланированная на 14–17 февраля поездка руководителя республики в Россию состоится, и выразил уверенность, что это не отразится негативно на отношениях между Бразилией и США.