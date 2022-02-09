В Бразилии подтвердили попытки США сорвать визит Болсонару в Москву

Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил намерение посетить Москву в феврале Фото: REUTERS

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау подтвердил, что американские власти действительно пытались добиться отмены визита бразильского лидера Жаира Болсонару в Москву.

При этом он отметил, что запланированная на 14–17 февраля поездка президента республики в Россию состоится, выразив уверенность, что она не испортит отношения между латиноамериканской страной и США.

Антониу Моурау в интервью газете Valor Economico сказал, что уговаривая Болсонару отказаться от поездки в Россию, «США применяют свое влияние и силу переубеждения», подчеркнув, что «так было всегда».

«Мне неизвестно содержание разговора (госсекретаря США Энтони) Блинкена с министром иностранных дел (Бразилии – прим. ред.) Карлосом Франсой, но все в порядке вещей. Поездка не вызовет никаких затруднений»,- сказал он.

Ранее газета Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в бразильском МИД сообщила, что Соединенные Штаты оказывают дипломатическое давление на Бразилию, пытаясь добиться отмены визита Болсонару в Москву. По данным собеседников издания, госсекретарь США во время телефонного разговора с главой МИД Бразилии 30 января «вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия поддерживает действия российской стороны в Восточной Европе» на фоне напряженности вокруг Украины.

Как писал сайт kp.ru, госдепартамент возмутился, что США узнали о предстоящем визите главы Бразилии в Россию из открытых источников, а не по дипломатическим каналам и заявил, что «Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности». В МИД Бразилии прокомментировали претензии Вашингтона, заметив, что «Бразилии не нужно разрешение других государств в проведении собственной внешней политики».