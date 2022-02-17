«Пятёрочка» запустила праздничный фудтрак «С любовью!»

14 февраля 2022 г. яркий фудтрак с горячими напитками появился в Казани, Самаре и Ижевске и подарил жителям городов заряд положительного настроения.

Фудтрак курсировал по разным районам городов, останавливаясь в определённых точках: в Ижевске – в парках Горького и Кирова, в Самаре – на площади Куйбышева, в Казани – в районе Дворца Земледельцев и Центра семьи Казан. На каждой из таких остановок играла музыка, была предусмотрена шоу-программа от мимов-амуров, все желающие могли получить кофе, чай и пряник в подарок за пост или сторис в своих социальных сетях с хештегом #Пятёрочкаслюбовью или за регистрацию в мобильном приложении «Пятёрочка».

«Для нас очень важно становиться ещё ближе и интереснее гостей: будь это поход в магазин за продуктами или обычная прогулка по городу. Мы уверены, забота об окружающих, даже в таких простых вещах, как чашка горячего чая или кофе и создание атмосферы любви в самый романтический день - 14 февраля, - это один из элементов работы в этом направлении. Мы рады делиться теплом и вдохновлять горожан на красивые поступки и создание праздничного настроения», - комментирует Диана Ахметшина, менеджер по рекламным мероприятиям и специальным акциям макрорегиона «Волга» торговой сети «Пятёрочка».