Политолог Соловей был задержан и доставлен на допрос в Следственный Комитет

Политолог Валерий Соловей. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Политолог, бывший профессор МГИМО Валерий Соловей был в среду задержан правоохранительными органами вместе с сыном. У них дома прошел обыск, была изъята вся техника, самого Валерия Соловья вместе с сыном доставили в Следственный Комитет.

Новость, честно говоря, если и удивила, то мало кого. Уж слишком одиозен стал Валерий Дмитриевич в последние годы. Настолько, что все чаще стали возникать сомнения в его вменяемости. Я вот, например, в январе 2018-го делал с ним интервью, потом несколько раз он приходил в гости на мою программу на Радио "Комсомольская правда". Тогда Соловей был в зените славы. В 2016-2017 годах он дал самые точные прогнозы грядущих перестановок в администрации президента и губернаторском корпусе. И к нему стали относиться во многих СМИ примерно, как к Андрею Илларионову, с точностью до дня предсказавшему дефолт 1998-го. Не скажу, что говорить с ним лично мне было приятно – профессор и тогда был либералом – но лучше с умным потерять, чем с дураком найти, хотя временами он говорил и неприятные вещи.

Ну любят у нас в стране Нострадамусов и готовы объявить пророком чуть ли не каждого второго мошенника. Тем более, что на тот момент Соловей никаким мошенником не был. Статус профессора МГИМО отметал напрочь любые мысли по этому поводу.

И о тогда это достаточно успешно подтверждал. Например, сказал, что политические отношения с Украиной у России будут деградировать, а экономическое сотрудничество расти (товарооборот между нашими странами растет и посейчас который год подряд). И что на Украине так и не удастся построить нормальное полноценное государство.

Но что-то случилось в 2019-м. Как будто у человека одним щелчком выключили свет в комнате, где он находился, и он поддался панической атаке, воображая, что в комнате поселились монстры, которые сейчас его сожрут и косточек не выплюнут. Наверное, это произошло из-за того, что он лишился своего столь почетного статуса. 19 июня 2019 года Соловей сообщил, что под давлением и по политическим причинам прекращает преподавательскую деятельность, увольняется из МГИМО, где работал. На самом деле руководство МГИМО просто решило не продлевать с ним контракт, срок действия которого истек.

И милый, тогда реально очень умный и даже где-то обаятельный либерал Валерий Соловей пошел в самую оголтелую оппозицию, как народники ходили в народ в царские времена. Произошло совершенно дикое превращение профессора в какую-то пародию на псевдошамана Габышева, только в смокинге и корочками доктора исторических наук. Его даже задерживали и арестовывали на 10 суток за организацию и проведение несогласованного массового мероприятия в Санкт-Петербурге в декабре 2020-го.

Президент России Владимир Путин стал, судя по его высказываниям, его личным врагом, которому он предрекал падение с такой же регулярностью, с какой загадочные карпатские мольфары (тамошние якобы колдуны) уверяют в скорейшем процветании Украины, которая станет лидером мировой цивилизации. Соловей предрекал революцию и смену режима в России в 2020-м, в 2021-м. Когда они прошли, пришлось перенести сроки падения власти на 2022-й. Примерно так сейчас западным СМИ со дня на день приходится переносить "вторжение России на Украину", которого они, похоже, так и не дождутся. Все его прогнозы, начиная с 2019-го, стали походить на гадание на кофейной гуще, а логику заменили некие "высокопоставленные и могущественные источники". Более того, он и про себя стал говорить, что он - "лидер одной из тайных мировых организаций, по сравнению с которой возможности и мощности спецслужб даже мировых держав – просто какие-то детские шалости.

Но что еще грустнее, Соловей в бабочке и смокинге, с внешностью профессора Оксфорда, ударился в какую-то мистику низкого пошиба. С поразительной настойчивостью он стал утверждать, что в Кремле якобы устраивают шаманские обряды с жертвоприношением различных животных. То там по древнему ритуалу черной магии умертвили орла, то медведя, то орла и медведя… То орла и медведя умертвили в следующий раз не в подвалах Кремля, а на Алтае. И прочий бред в том же духе. Последний его наброс касался Жириновского, якобы и Владимира Вольфовича не ковид, а его отравили таллием..

В общем, полный угар и потеря сознания вместе с логикой. Сплошная "теория заговора" с мистицизмом наперевес. Некоторые даже предполагали, что именно Соловей является автором Телеграм-канала "Генерал СВР", который нес в сеть откровенную фейковую чушь высосанных из пальца (или еще откуда) "инсайдов" от якобы "близкого окружения Путина" пополам с русофобством и бредом. Но выяснилось, что канал администрирует украинский адвокат Виктор Ермолаев, проживающий в Харькове. Зато Соловей регулярно сливает ему свои "инсайды" и участвует в стримах.

Сейчас близкие к следствию источники сообщают, что в отношении Соловья возбуждено уголовное дело по статье 282, часть 2 УК РФ - Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Правда, есть еще штраф, есть и принудительные работы. В любом случае, предстоит следствие, а потом суд. К тому же статус Валерия Соловья пока официально не определен. Он может быть как подозреваемым, так и свидетелем. А уголовное дело может быть возбуждено про факту публикаций в отношении Телеграм-канала, и следствию еще придется устанавливать причастность Соловья к ним. Так что сейчас явно не время делать прогнозы про судьбу Соловья.

Тем более, что прогнозы – это его поле деятельности.

P.S. Как сообщил журналистам адвокат политолога, Валерий Соловей проходит по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды свидетелем. Его отпустили из СК после допроса. Однако все может оказаться не так просто в этом расследовании. Поскольку далеко не у каждого свидетеля следствие проводит обыск и изымает компьютерную технику. Вполне возможным в данном случае представляется к определению статуса добавить слово "пока".