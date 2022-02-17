Раскошелиться на Донбасс имеет смысл

Флаги России и ДНР на фоне памятника Ильичу в Донецке. Фото: REUTERS

Итак, скоро на карте мира могут появиться новые государства - Луганская народная республика и Донецкая народная республика. И на территории бывшего СССР, учитывая Южную Осетию, Абхазию и Приднестровье, окажется пять молодых государств. Задорных, бодрых, упорно верящих в светлое будущее и состоящих на довольствии у Москвы.

Мне интересно – как на самом деле люди относятся к признанию ДНР, ЛНР? Действительно ли, как сказал депутат-коммунист Тайсаев, русские люди готовы отказаться от 13-й зарплаты, чтобы восстановить то ли новую страну то ли очередную российскую провинцию?

Я пока выскажу свое мнение. Я за признание Донбасса. Да, я – за. Не из пламенно-имперских чувств. А из простой человеческой правды, которую государство презрительно считает мещанской. Эта правда выше любой власти, любого государства, любого флага и герба. Она гласит - нельзя мучить людей даже во имя сверкающей идеи (речь не идет о реальном вторжении иноземных войск, ведущих с народом войну на уничтожение). Люди священнее любого государства. Их жизни нельзя разменивать, ломать, забирать…

А на Донбассе людей мучают. Восемь лет они живут внутри серой, никому не принадлежащей территории. Ее не в силах контролировать одни, и ей манипулируют другие.

Я видел, как живет Донецк. Видел старичка, доживающего свой век в дачном домике у раскуроченного аэропорта, потому что в его квартиру залетел снаряд. Видел бедную испуганную тетушку, которая уже несколько лет отказывается выходить из подвала. Говорил с простыми донецкими людьми – они уже потеряли надежду, и мечтают сбежать. Даже не столько от войны, сколько от тотального беззаконья, которое расцветает дурным цветом именно в таких «серых» республиках…

Я - за признание Донбасса еще и потому, что Украина не смогла быть полезной ее гражданам, не смогла защитить их, доказать свою состоятельность. И шла к трагедии давно. В своей манере. Шутейно и расхлябано. Через анекдоты про донецких, через шуточки про «енакиевских», через культивировавшийся задолго до войны карикатурный образ жителя Донбасса – эдакого гопника с бейсбольной битой под «кожанкой».

Но. Давайте будем честны. Не было бы такой трагедии, не понадейся Донбасс на крымский сценарий для себя.

Донецк заполыхал вопреки Кремлю.

Вспоминая те окаянные дни, донецкие обычно говорят - не подозревали, мол, что дело зайдет так далеко. Хотели показать дулю своим извечным соперникам - Киеву и Львову. И окунулись в бесконечный пропахший порохом кошмар.

И его надо прекратить. Любым способом облегчить жизнь простому народу. Чтоб он смог прокормить, одеть, вылечить детей, дать им достойное образование.

И если остается лишь одна возможность достичь этого – признание? Так что ж. Признавайте. А вспоминая Абхазию, уж лучше включайте в состав России. Со всеми финансовыми последствиями – тяжелейшими санкциями, падением доходов, ростом цен. Закончим этот плохой спектакль к удовольствию собравшихся зрителей. Вы хотели победный финал? Да-да, вы, скучающие по Империи. Получите. Берите Донбасс!

Раскошелимся. Не в первой. Но на этот раз хотя бы это имеет смысл. На этот раз действительно мы спасем людей. Плохой выход лучше безысходности. Это чуть утешает.

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