Ивлеева закатит многомиллионную вечеринку по случаю своего 31-летия

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Год назад Настя Ивлеева с размахом отметила 31-летие. Звезда «Орла и решки» закатила грандиозную костюмированную вечеринку в стиле кибер-барокко, на которую пригласила всех звезд шоу-бизнеса – от Аллы Пугачевой до Дани Милохина. Блогерша осталась так довольна результатом, что решила объявить подобные вечеринки своей традицией. Настя собирается сделать праздники по случаю своего дня рождения аналогом Бала Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, когда все гости демонстрируют невероятные наряды и одеваются в соответствии с заданным дресс-кодом. Так что 31-летие Настя намерена отметить с не меньшей роскошью.

День рождения Ивлеева празднует 8 марта. Для своего торжества она арендует помещения в здании президиума Российской академии наук на Ленинском проспекте. Темой грядущего банкета станет «Темная сторона балета». В приглашении телеведущая подробно расписала список вещей, в которых можно появиться на вечеринке. В список вошли наряды от Louis Vuitton, Mugler, Alexander McQueen и других люксовых брендов.

Вечеринка, предположительно, обойдется блогерше в несколько миллионов рублей, сообщает «СтарХит». В прошлом году Ивлеева потратила на день рождения около 16 миллионов рублей.

Год назад Настя с размахом отметила 31-летие. Фото: Инстаграм.

Ивлеева уже придумала и меню, и развлекательную программу для приглашенных. Для гостей праздника будут петь рэпер Платина и французская певица Коко Хлое. Приглашения на праздник Насти получили Эльдар Джарахов, Юлия Коваль, Ксения Собчак и другие друзья блогерши. Главная интрига – появится ли на вечеринке Алла Пугачева, которая в прошлом году приехала поздравить Ивлееву вместе с Максимом Галкиным. И, конечно, всех интересует, послала ли Настя приглашение своему бывшему мужу Элджею.

Звездную блондинку часто упрекают в расточительстве. Она спускает миллионы на брендовые вещи и развлечения. В ответ Настя говорит, что она имеет полное право тратить деньги, ведь она заработала их сама.

Ранее телеведущая объявила, что решила завязать со спиртным. Блогерша собирается на месяц отказаться от выпивки. На это ее вдохновила коллега по шоу «Орел и решка» Юлия Коваль. В сторис Инстаграма Ивлеева рассказала, что ее подруга решила попрощаться с алкоголем до 1 июня. Настя к таким радикальным мерам не готова и пока что планирует завязать со спиртным до 8 марта – своего дня рождения.