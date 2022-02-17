Марк Кондратюк научился плохому у японского фигуриста и выпустил новую книгу стихов

Пока наш фигурист защищал честь страны в Пекине, у него вышла вторая книга стихотворений, о которой он так мечтал Фото: REUTERS

Поклонники Кондратюка озабочены дурным влиянием Юдзуру Ханю на их кумира. "Марк кажется переобщался с Ханю", - пишут пользователи сетей. На одной из последних тренировок в Пекине фигурист попытался исполнить пятерной сальхов и выложил запись в сторис. "Слабнервным не смотреть", - констатировали зрители. На видео Марк чуть недокрутил прыжок и упал на лед так, что хруст стоит на весь каток.

Однако тренер Кондратюка считает, что все нормально.

- Когда хорошее настроение, пробуем накручивать пятерной сальхов. Конечно, пока это безумие, но он парень способный, почему нет?" - сказала Светлана Соколовская.

Пользователи считают иначе: умоляют фигуриста не калечить себя и злятся на Ханю, с которым Марк общался накануне. Видимо, "плохому" Марка научил японский фигурист, одержимый идеей исполнения пятерных прыжков. Эта одержимость стоила ему медали нынешней Олимпиады. Ханю попытался исполнить аксель в 4,5 оборота, но прыжок ему в очередной раз не покорился.

- И не покорится, - уверен тренер Алексей Мишин. - Я всю жизнь изучаю прыжки. Нужен принципиально новый метод, но я не знаю, какой.

Про исполнение пятерных прыжков пока только заикаются. В двухтысячном году на Чемпионате Мира в Ницце тренер Леонид Райцин ванговал, что через двенадцать лет у нас появится пятерной прыжок. В 2009 году ортопед и действующий судья Ян Хоффман заявлял, что пятерной прыжок не за горами, мол, современная экипировка и удобнее, и легче поэтому прыжок на пределе человеческих возможностей реальнее, чем сорок лет назад, когда появились четверные прыжки. Однако воз и ныне там. В 2019 году, правда, в соцсетях появились записи юных мальчиков и девочек, исполнявших пятерные прыжки, но пока на удочке.

- Фи, - скривился на это Ягудин, - Мы на удочке еще сто лет назад пятерные накручивали. Тем более, дети легкие. Их подвесь - они сами будут крутиться.

О разучивании пятерных прыжков говорила фигуристка Александра Трусова. Но пока в исполнении Александры мы прыжка не видели. Более или менее удачной можно считать разве что попытку Артура Дмириева-младшего. Фигурист, ранее выступавший за Россию, а теперь за Америку, много лет бьется за аксель в 4,5 оборота, и, как говорит его отец, двухкратный Олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший, парень нередко выполнял чистый суперпрыжок на тренировках. Повторить успех на соревнованиях не удавалось до января этого года, когда на соревнованиях в Америке судьи, наконец, засчитали Дмитриеву аксель в четыре с половиной оборота, правда, с недокрутом, но зато без понижения. Суперэлемент не принес фигуристу победы, Дмитриев стал лишь одиннадцатым.

- Уж лучше бы наш Марк четверные разучивал, а не пятерные, - говорят скептики, и они правы.

Дело в том, что в арсенале нашего фигуриста нет "старших квадов". Марк прыгает четверной тулуп и сальхов, а вот лутцем, флипом, риттбергером не владеет.

- Что я могу сказать, на одних тулупах и сальховах не выедешь, - грустно констатировала Ирина Слуцкая, комментировавшая выступление одиночников. - В программе нужны старшие квады.

По итогам Олимпиады Марк Кондратюк стал пятнадцатым. Но, очевидно, внял критике. На последней пекинской тренировке Марк чисто исполнил четверной лутц и тройной аксель в каскаде с четверным сальховом.

Четверной лутц - один из самых сложных элементов. В мире его делают от силы десять челове и то на тренировках. На соревнованиях он покорятеся лишь пятерым. Вся эта пятерка и билась за Олимпийские медали.

Освоить лутц Кондратюк обещал поклонникам еще год назад.

КСТАТИ

По приезде домой Кондратюка ждет сюрприз. Пока наш фигурист защищал честь страны в Пекине, у него вышла вторая книга стихотворений, о которой он так мечтал. Несколько лет назад в крошечном калужском издательстве "Шелкопряд" фигурист выпустил поэтический сборник "Утрамбованные звезды на папиросной бумаге". Марк думал издать вторую книгу, но у него не было времени.

Наконец, издаель взял инициативу в свои руки. На днях в "Шелкопряде" вышли "Утрамбованные звезды"-2. По сути, это допечатка первого сборника, но стихотворений в нем существенно больше. В книгу вошли новые свежие опусы Кондратюка.

- Надеюсь, вернувшись из Пекина, Марк останется в нашем издательстве и не променяет его на богатых мастодонтов, - надеется издатель "Шелкопряда".