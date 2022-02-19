Тайны советского маглева: почему чудо инженерной мысли, разработанное при Брежневе, до сих пор пылится в Подмосковье

Поезд на магнитной подушке управляется силой электромагнитного поля. Фото: Иван МАКЕЕВ

С виду инженерно-научный центр «ТЭМП» напоминает складской ангар или бокс для хранения техники. Вокруг - по периметру - бетонный забор, сразу за ним промышленная территория.

Мало, что ли, таких помещений под Раменским? Да и в других районах Подмосковья.

Как выяснилось, мало. И даже прямо скажем, таких производственных организаций по всей стране дефицит. Потому как занимаются они сложной научной работой. Оптимизируют. Изобретают. Испытывают новое оборудование. В том числе, электродвигатели и грузовые платформы.

Главный конструктор АО ИНЦ «ТЭМП» Андрей Галенко: «80% стоимости маглевной системы - это строительство станций и эстакад». Фото: Иван МАКЕЕВ

Если говорить о «ТЭМПе», то именно на его полигоне в 1979 году была построена эстакада длиной почти 1 км для испытаний транспорта будущего. Ни много ни мало. Речь идёт о необычных поездах, которые умеют парить над рельсами и передвигаться с помощью электромагнитов. Идея была не новой (похожие эксперименты у нас ставили ещё при царе), однако на сей раз решили пойти дальше. И пустить маглев (название произошло от англ. magnetic levitation - «магнитная левитация») по Армении, соединив город Ереван и одну из окрестностей озера Севан. Трудились под крылом предприятия «Союзтранспрогресс», получали неплохое финансирование и за десять с лишним лет успели разработать несколько вагонов разных модификаций. Один из них - ТП-05 - сохранился до наших дней, но полетать над дорожным полотном он так и не успел (экспериментальная трасса не в счёт), потому как в 1988 году случилось Спитакское землетрясение, из-за которого проект пришлось приостановить.

А потом и вовсе страна развалилась. Республика Армения, как и многие другие, объявила себя независимым государством. Да и вести дальнейшие разработки стало не на что. В 1990-е годы финансирование практически полностью прекратилось.

Внутри уникальный вагон напоминает автобус, разве что пространства побольше. Фото: Иван МАКЕЕВ

А НАМ ЛЕТАТЬ ОХОТА

А теперь небольшое отступление. Можно даже сказать, лирическое.

Очень многие из нас (особенно мальчики) лепили в детстве космические корабли. Причём все они выглядели по-разному. Кто-то, глядя на обложку журнала «Техника - молодёжи», мастерил трёхступенчатую ракету. Кто-то брал чернильную ручку и, словно скалкой, раскатывал ей шар, получая в итоге неопознанный летающий объект. Проще говоря, НЛО. Особо одарённые пытались воссоздать знаменитый корабль «Пегас» из мультика «Тайна третьей планеты». Или даже строили орбитальные станции, используя вместо солнечных батарей канцелярские скрепки. Разумеется, всё это работало как часы, а в случае поломки ремонтировалось в мгновение ока.

В кабине машиниста ТП-05. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальше наступало взросление. И все эти поделки рано или поздно отправлялись в коробку, а то и сразу в мусорное ведро.

Однако среди мальчишек всегда были те, кто умудрялся брать свои детские фантазии и во взрослую жизнь. Будущие конструкторы, изобретатели, инженеры. Впоследствии - после институтов - они свои игрушки «лепят» уже из алюминиевых сплавов, а также из титана, нержавеющей стали, меди и серебра. В результате чего получаются космические корабли, самолёты, аэроциклы, дирижабли и... маглевы.

Нет, я серьёзно.

Тот самый экземпляр ТП-05, который находится сейчас в Подмосковье, и, правда, напоминает игрушку. Немного сплюснутый, обтекаемый. Внутри - пара десятков кресел. Почти трансформер. Ему бы пару винтов со стороны кормы - и это уже не вагон, а плавсредство. Вполне герметичное. Или наоборот - несущий винт на крышу, чтобы и по воздуху умел тоже.

Хотя... Как раз это он и умеет!

Корреспондент «КП» углядел в этом маглеве трансформер. Фото: Иван МАКЕЕВ

Принцип передвижения маглева заключается в том, что он приводится в движение мощным электромагнитным полем. Состав буквально отрывается от земли, точнее, от дороги, по которой он едет. При этом трения между поездом и полотном нет. Выхлопы отсутствуют. Да и катится маглев почти бесшумно.

За рубежом такие поезда уже сейчас конкурируют с самолётами. Например, японцы сумели разогнать свой состав до скорости 600 км/ч. И это, как говорится, не предел.

Принцип передвижения маглева заключается в том, что он приводится в движение мощным электромагнитным полем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вспомните о любом своём перелёте. Как минимум, час уходит на то, чтобы добраться до аэропорта. Ещё час на регистрацию и ожидание. Затем задержка рейса, плохие погодные условия... Пока поднимитесь в воздух, этот самый маглев будет уже в другой стране. К тому же он может стать идеальным вариантом для аэрофобов.

В общем стоим перед тем самым советским экземпляром ТП-05 и думаем. Каждый о своём. Я, фотокор «КП» Иван Макеев и главный конструктор по транспорту на магнитном подвесе с линейным приводом АО ИНЦ «ТЭМП» Андрей Галенко.

Советский маглев ТП-05 продаётся за 1 млн рублей (плюс придётся заплатить за транспортировку). Фото: Иван МАКЕЕВ

Лично мне этот вагон показался прообразом Советского Союза. Который стремился во всём быть первым (к нам ведь даже китайцы приезжали опыт перенимать - и сейчас у них есть трасса в Шанхае, максимальная скорость поезда - 431 км/ч). Который часто выступал в роли первооткрывателя. Который сулил надежды. Но рухнул.

А сколько таких заброшек по всей стране? По ним же можно изучать историю СССР. Начиная с высоковольтных башен (с их помощью планировали разрабатывать новое сверхоружие) и заканчивая военными бункерами, по которым так любят бродить туристы и сталкеры.

Этот маглев должен был курсировать по территории Армении, точнее, парить над ней. Фото: Иван МАКЕЕВ

- К нам приезжали не только китайцы, - улыбается Андрей Галенко (он, как говорят в таких случаях, стоял у истоков и, в том числе, конструировал ТП-05 - единственный экземпляр, который сохранился). - Здесь были немцы, австралийцы, южные корейцы. Наш опыт считался передовым. Работали мы в рамках программы «Высокоскоростной экологически чистый транспорт». В те годы здесь трудилось около 200 сотрудников. После того, как мы приватизировали этот полигон, осталось 20. Энтузиасты чистой воды. Некоторые даже свои деньги вкладывали в разработки. Вместо того, чтобы получать зарплату.

Ваня тем временем с фотоаппаратом наперевес полез в маглев. Глазищи сияют как у мальчишки (честно говоря, по дороге в Раменское мы опасались, что экспериментальный вагон законсервирован и внутрь попасть не удастся).

В советское время наш опыт в производстве маглевов считался передовым. Фото предоставлено АО ИНЦ «ТЭМП».

Зацепившись за дверной проём, я последовал его примеру. И уже скоро сидел в кабине машиниста (она в магнитоплане также предусмотрена, хотя и тележка свободно перемещается на автономном ходу).

Дальше, наигравшись, я изучил салон и обнаружил стопку блокнотных листов (судя по тому, как они выцвели, им лет сорок). Пометки, можно сказать, стандартные (хотя я в этом мало что понимаю). Например, кто-то из сотрудников бегло записал:

«Доставка к R41 не даёт желаемого результата, так как сигнал на ножке перемножителя становится равен нулю».

Какую страну потеряли!

В 1987 году ТП-05 засветился в фильме «С роботами не шутят» (режиссёр - Тамара Павлюченко). Фото: Иван МАКЕЕВ

Дальше уже другим почерком:

«Главное, не забыть - на выходе 12В. На выходе 12В».

На мой взгляд, это не просто рабочие записи. Это поэзия.

Корреспондент «КП» Павел Клоков: «Не поехали, а полетели!» Фото: Иван МАКЕЕВ

БЫЛИ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Любой обыватель спросит, а какова цена вопроса. И здесь не всё так однозначно. С одной стороны, 1 км такой системы (два пути) стоит примерно 26 млн долларов (почти 2 млрд руб). С другой, это дешевле, чем строительство метро. При этом никаких капитальных ремонтов не требуется. Затраты на эксплуатацию минимальные (даже обслуживание трамваев стоит дороже). Износа, как мы уже сказали выше, нет, потому что колёса не трутся о дорожное полотно, а висят над ним (на расстоянии пяти мм, или трёх, или одного... в зависимости от силы тока).

- 80% стоимости - это строительство станций и эстакад, - пояснил Андрей Галенко. - Остальные 20% - путевая автоматика и подвижной состав.

В салоне советского маглева ничего сверхъестественного - сидения как в самолёте да багажные полки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Да, в мегаполисе сложнее всего. Бесконечные перекрёстки, развязки, переходы, светофоры. А вот отрезки между городами и аэропортами вполне могли бы стать маглевными. И один такой проект также мог состояться, если бы не перестройка.

- Речь идёт о вагоне В-250, - рассказал нам Андрей Александрович. - Он должен был курсировать между Москвой и Шереметьево - чуть ли не от Красной Пресни и до самого аэропорта. В 1989 году мы подготовили все чертежи, всю техническую часть. Сам вагон был сделан почти на 80%. Но развал Союза спутал все карты.

Любопытно, но знаменитый монорельс на ВДНХ был также сконструирован при участии «ТЭМПа» (возглавлял проект Московский институт теплотехники и его генеральный конструктор Юрий Соломонов). В этой системе основной задачей было совместить пневматическое колесо с линейным приводом. И, что бы это ни значило, конструкторы справились. Сейчас, правда, многие говорят о том, что монорельс себя изжил, не оправдал финансовых вложений и пора уже от него избавиться. Другие отвечают: вообще-то это достопримечательность города, туристический объект - и его нужно оставить (как памятник этому виду транспорта, если хотите).

Алюминиевый корпус вагона сделали буквально за три месяца. Фото: Иван МАКЕЕВ

И всё же ТП-05 прекрасен. Во время его движения специальные датчики то и дело меняли силу тока в магнитах (в зависимости от зазора между вагоном и полотном). Таким образом обеспечивалась плавность хода, даже если дорога была неровной. Весит ТП-05 18 тонн. Пассажировместимость - 18 человек. В прессе тех лет писали, что это транспортное средство после всех усовершенствований сможет двигаться со скоростью 250 км/ч. В 1987 году ТП-05 засветился в фильме «С роботами не шутят» (режиссёр - Тамара Павлюченко). Это 12-й выпуск серии телеспектаклей «Этот фантастический мир», который был посвящён отношениям между роботами и людьми.

Сейчас экспериментальный вагон ждёт своей участи. Инженерно-научный центр готов продать его за 1 млн руб (правда, транспортировка маглева может выйти ещё дороже).

P.S. Было бы хорошо, чтобы ТП-05 приобрёл какой-нибудь музей транспорта, а не частный коллекционер. Чтобы маглевом могли любоваться все желающие. Да и посидеть внутри тоже.

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