В Норильске существенно сократился объем выбросов в атмосферу

Выбросы диоксида серы по предприятиям компании в 2021 году сократились более чем на 300 000 т, до 1,6 млн т. Фото: Shutterstock

Выбросы диоксида серы по предприятиям компании в 2021 году сократились более чем на 300 000 т, до 1,6 млн т., сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев на пресс-конференции, посвященной основным экологическим проектам компании.

УСТАРЕВШИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАКРЫВАЮТ

«Это значимый, но для нас промежуточный результат», — отметил Станислав Селезнев. По его словам, в Заполярном филиале сокращение достигло 13,7% или 1,585 млн т, а в Кольской ГМК — 78,4% (15 785 т). Столь существенное снижение на Кольском полуострове обусловлено закрытием устаревших производственных мощностей.

Топ-менеджер напомнил, что в текущем году завершается стройка первого этапа «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе. Начиная с лета намечен старт индивидуальных испытаний и пусконаладочных работ.

«Задача на 2022 год по выбросам — удержаться на уровне 2021-го, и уже в 2023 году мы ждем гораздо более серьезного эффекта — сокращения выбросов в Норильске по итогам 2023 года на 45% по сравнению с базовым 2015 , как это и предусмотрено нашей программой повышения экологической эффективности», — отметил Станислав Селезнев.

На Медном заводе в течение 2022 года планируются продолжение разработки необходимой документации и проведение требуемых экспертиз, а также выбор подрядных организаций и выполнение подготовительных работ на строительных площадках.

«БОЛЬШАЯ УБОРКА»

Контролировать результаты снижения выбросов призван проект по организации онлайн-мониторинга чистоты воздуха в Норильске. По словам Станислава Селезнева, проект сейчас на стадии опытно-промышленной эксплуатации, которая продлится ориентировочно до 1 июня 2022 года, то есть система мониторинга воздуха уже сейчас работает в тестовом режиме. Кроме того, в октябре 2021 года «Норникель» подписал соглашение о сотрудничестве с ППК РЭО, в рамках которого планирует до конца 2022 года оснастить семь источников выбросов загрязняющих веществ системой автоматического контроля на Надеждинском металлургическом заводе, а всего планируется оснастить 17 источников.

В прошлом году стартовала программа «Чистый Норильск» по очистке территории от неиспользуемых сооружений, металлолома и мусора. Программа рассчитана на десять лет. Ее общий бюджет составляет 40 млрд руб. С момента ее старта в городе расчистили промышленную территорию, равную по площади 140 футбольным полям. За 2021 год демонтировали 108 неэксплуатируемых зданий и сооружений, вывезли 39 000 т металлолома и 247 000 т мусора. В планах — демонтировать около 500 неиспользуемых или вышедших из строя домов и сооружений, вывезти более 2 млн т мусора и 600 000 т металлолома. Для «Большой уборки» компания закупила 121 единиц техники, из которой 110 уже поступили в Норильск. Объем инвестиций в приобретение спецоборудования составил более 3,4 млрд руб.

Станислав Селезнев также рассказал о прогрессе в очистке территории и рекультивации земель после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Всего было загрязнено нефтепродуктами 23,9 га, еще 51 га почвенного покрова было нарушено в результате проведения работ с использованием техники по локализации аварии (общая площадь — 74,9 га). В 2021 г. завершен первый этап, по результатам которого восстановлено и принято комиссией администрации Норильска 47,5 га земель (17,4 га загрязненных и 30,1 га нарушенных земель). На 2022 год запланирован второй, окончательный, этап по восстановлению 27,4 га (6,5 га загрязненных и 20,9 га нарушенных земель).