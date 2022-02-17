На юге Москвы расстреляли известного бойца ММА. Он получил шесть пуль

Багдад Дюсембаев получил довольно серьезные повреждения, но угрозы для жизни нет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Московская полиция ищет мужчину, который утром 16 февраля расстрелял известного бойца ММА.

31-летний казахстанец Багдад Дюсембаев приехал на тренировку в фитнес-клуб «Зебра» на улице Орджоникидзе. Машину, по словам очевидцев, боец оставил у входа.

- Охранник попросил его перепарковать авто, Дюсембаев настаивал, что через пять минут вернется, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Так и начался конфликт.

В какой-то момент ситуация накалилась до предела. ЧОПовец выхватил травматический пистолет и начал палить в оппонента.

- Спортсмен получил в корпус шесть огнестрельных ранений, - сообщил источник.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Раненого бойца ММА доставили в больницу имени Пирогова, а затем, как сообщается, перевели в одну из элитных клиник в центре Москвы.

По словам источника, Багдад Дюсембаев получил довольно серьезные повреждения, но угрозы для жизни нет.

- Стрелявший скрылся. Его ищут, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Ведется доследственная проверка.

Багдад Дюсембаев - уроженец казахстанского Шымкента, раньше профессионально занимался борьбой, в ММА выступает в среднем весе (рост 186 см, вес 84 кг). Провел на профессиональном ринге 7 боев, в которых одержал лишь 2 победы.

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