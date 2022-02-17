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17 февраля 2022 10:11

На юге Москвы расстреляли известного бойца ММА. Он получил шесть пуль

31-летний мужчина госпитализирован в больницу имени Пирогова
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (87)Комментарии (87)(87)
Багдад Дюсембаев получил довольно серьезные повреждения, но угрозы для жизни нет

Багдад Дюсембаев получил довольно серьезные повреждения, но угрозы для жизни нет

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Московская полиция ищет мужчину, который утром 16 февраля расстрелял известного бойца ММА.

31-летний казахстанец Багдад Дюсембаев приехал на тренировку в фитнес-клуб «Зебра» на улице Орджоникидзе. Машину, по словам очевидцев, боец оставил у входа.

- Охранник попросил его перепарковать авто, Дюсембаев настаивал, что через пять минут вернется, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Так и начался конфликт.

В какой-то момент ситуация накалилась до предела. ЧОПовец выхватил травматический пистолет и начал палить в оппонента.

- Спортсмен получил в корпус шесть огнестрельных ранений, - сообщил источник.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Раненого бойца ММА доставили в больницу имени Пирогова, а затем, как сообщается, перевели в одну из элитных клиник в центре Москвы.

По словам источника, Багдад Дюсембаев получил довольно серьезные повреждения, но угрозы для жизни нет.

- Стрелявший скрылся. Его ищут, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - Ведется доследственная проверка.

Багдад Дюсембаев - уроженец казахстанского Шымкента, раньше профессионально занимался борьбой, в ММА выступает в среднем весе (рост 186 см, вес 84 кг). Провел на профессиональном ринге 7 боев, в которых одержал лишь 2 победы.

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