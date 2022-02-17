К 1 сентября Минобрнауки подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей

Министерство науки и высшего образования России проводит в каждой образовательной организации мониторинг мер поддержки молодых семей, чтобы подготовить методические рекомендации, сообщил замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров на заседании комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи. Речь идет, в том числе, об обеспечении студенческих семей жильем.

«Не все учебные заведения имеют возможности выделять площади под проживание семей. Но где такие возможности есть – это закреплено внутренними положениями и это обязанность университета», - говорит представитель министерства.

Также будут регламентированы меры по обеспечению детей в молодых семьях образованием.

«Есть учреждения, где созданы детские сады. Отдельно развиваем комнаты пребывания детей в рамках университетов, связанные с дневным обучением. У нас есть несколько пилотов, один из них в Волгоградской области. В рамках грантового финансирования развиваем такую практику и хотели бы распространить ее по всей стране», - отметил Григорий Гуров.

Помимо этого, чиновник сообщил, что необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки – льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т.д.

«Наша задача - выработать коммуникацию и быструю навигацию, чтобы обеспечивать молодые семьи всеми мерами поддержки», - подчеркнул он, отдельно отметив, что особое внимание будет уделено проблемным вопросам, которые возникают у молодых семей, психологической поддержке и созданию поддерживающей среды в целом.