Гонконг накрыло омикрон-цунами: больных приходится размещать на улице

В палатах больниц Гонконга не осталось мест, кое-где пациентов приходится размещать под открытым небом. Фото: REUTERS

По примеру материкового Китая в борьбе с COVID-19 Гонконг избрал для себя стратегию нулевой терпимости к коронавирусу. Власти сознательно пошли на изоляцию региона, что позволило им долгое время сдерживать распространение инфекции.

До появления омикрон-штамма пациентов с ковидом помещали в специальные изоляторы, а контактировавших - в карантинные лагеря. Но омикрон, отличающийся высокой заразностью, перевернул все верх дном - регион накрыла мощнейшая волна пандемии.

В среду был зафиксирован новый антирекорд - 4285 новых случаев инфицирования (но только 9 пациентов умерли). Еще 7 тысяч человек получили предварительный положительный тест. Это при том, что с начала пандемии в 7,5-миллионном Гонконге было зарегистрировано чуть более 12 тысяч заболевших, вакцинировано 84,5% населения.

Гигантская очередь на пцр-тестирование в Гонконге. Фото: REUTERS

Эксперты предрекают, что к марту ежедневно будут выявлять по 28 тысяч новых пациентов. Под ударом в первую очередь находятся пожилые люди, которые отказываются делать прививку. Несмотря на достаточные запасы вакцины, только 43% жителей Гонконга в возрасте 70-79 лет и 26% старше 80 лет успели получить первую дозу.

В прессе распространяются кадры, на которых пожилые люди, укутанные теплозащитными одеялами, на каталках вплотную друг к другу размещены в полевом ковидном госпитале — фактически прямо на улице. В больницах мест уже не хватает.

В 7,5-миллионном Гонконге вакцинировано 84,5% населения. Фото: REUTERS

Медицинский персонал, занятый в красных зонах, работает на исходе сил.

- Мы работаем без остановок, но при этом не можем должным образом позаботиться о каждом пациенте, - признаются врачи.

Нынешняя волна пандемии отнимает слишком много ресурсов по сравнению с предыдущими.

- В начале эпидемии мы плохо знали, что это за вирус, нам не хватало оборудования. Два года спустя мы ожидали, что у администрации больниц будет выработан план действий, но мы обманулись.

Глава Гонконга Кэрри Лам в начале этой недели объявила, что власти не рассматривают введение жесткого карантина, к которому ранее прибегали в материковом Китае. Но уже на следующий день появился приказ Си Цзиньпина, предписывающий властям Гонконга принять все необходимые меры для борьбы со вспышкой коронавируса. Однако на сегодня остается под вопросом, сможет ли регион в сжатые сроки взять распространение омикрона под контроль.

В рамках борьбы с новым штаммом власти Гонконга планируют протестировать все местное население. Проверка начнется в марте при содействии медиков из материкового Китая. Ежедневно тестирование будет проходить по миллиону человек. Также в ближайшее время планируется открыть мегабольницу. Еще в планах у властей использовать в качестве изоляторов 3 000 госквартир, рассматривается вариант переоборудования ряда отелей - 10 тысяч гостиничных номеров. Пациентов с легкой формой COVID-19 в больницы будет перевозить бесплатное такси. Для этого выделено 300 машин.