Три «даты вторжения России на Украину» оказались фейком? Ничего, Запад уже назначил четвёртую

СМИ с подачи лидеров запада гадают над новой датой "вторжения России на Украину". Фото: REUTERS

Лет 40-50 назад демократическая общественность на своих диссидентских кухнях хохотала над статьями в советских официозных (других, собственно, и не было) СМИ. Про то, как «ярко светит солнце над Нью-Йорком, но не радует оно простых обитателей Гарлема». Или про то, как американская военщина шагает по какой-нибудь мирной Гренаде. Или про то, что в нашей плановой экономике никаких кризисов или дефицита быть не может — в отличие от загнивающего Запада.

А вот «вражеские голоса» — англо-американские радиостанции, вещавшие на нас из-за рубежа, — считались эталонами правды. Ведь они говорили о том, о чём газета «Правда» молчала: о расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962-м или о вводе советских войск в Чехословакию шестью годами позже.

И в итоге они — Западные Силы Добра и Света — победили нашу «империю зла». Потому что, когда они рассказывали нам о дефиците продуктов в СССР или о гонениях на диссидентов — это была стопроцентная истина, которой мы зачарованно внимали. Ведь сила — за тем, кто в правде.

Но потом случилось как в сказке: когда ты побеждаешь дракона — то ты сам в него превращаешься. Ты превращаешься в одну коллективную газету «Правда», где рассказывают, что погромы и поджоги движения BLM — это «преимущественно мирный протест», а нынешняя инфляция в США, подходящая к двузначным значениям, — это благо для американцев (буквально — недавно на CNN выходил такой материал).

Да что там, прошло всего 15 лет со дня победы Запада в холодной войне — и он устами госсекретаря США Колина Пауэлла уже вещал о «химическом оружии Саддама Хусейна», которого, конечно, не было, — но какая разница, если нужен повод для вторжения.

И они подсели на эту политтехнологию, словно на наркотик. Создаёшь вымышленную реальность — хоть «агрессия России против Украины», хоть «мирный протест BLM», хоть «взлом выборов в США русскими хакерами». Заставляешь весь мир поверить — и под шумок творишь зло.

Учения российских минометчиков на полигоне Кузьминский, Ростовская область, январь 2022 г. Фото: REUTERS

И вот с начала 2022 года эта заокеанская тяга к созданию виртуальной политической реальности достигает клинического безумия.

Информагентство Bloomberg — некогда весьма авторитетное — в ночь на 5 февраля выкладывает на сайте материал: «Он-лайн трансляция: Россия нападает на Украину (Live: Russia invades Ukraine)».

Текст висит полчаса, потом удаляется. Россия не нападает.

Это похоже на средневековое ожидание конца света, который должен был наступить то в «7000 год от сотворения мира» (1492), а когда не наступает, фанатики-прововедники объявляют следующую дату (например, 1500 год), и так далее, лишь бы профаны несли денежки (в данном случае — в кассу американского военпрома на покупку оружия для защиты от мифической «российской агрессии»).

И действительно: вторую «дату нападения» Bloomberg назначает на 15 февраля.

Россия не нападает.

Тогда издания Politico, The Sun, The Mirror и Der Spiegel со ссылкой на «данные спецслужб» объявляют новое «время атаки»: в 3 часа утра 16 февраля по московскому времени.

Россия не нападает.

Тогда газета The Sun просто меняет на сайте заголовок. Было: «вторгнется 16 февраля» — стало: «готова вторгнуться». А что, так можно было? Это те Стандарты Журналистики Свободных Западных СМИ, которым меня учили в счастливое детство в девяностые?

Оказывается — да.

Но вот наступает 17 февраля. И — правильно — назначается новая дата вторжения. «Возможно, это произойдёт через пару дней», — допускает президент США Джо Байден. Того же мнения мнения придерживается и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан: по его версии, фарсовое «российское вторжение» на сей раз произойдёт 20 февраля — под окончание Олимпиады в Пекине.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Фото: REUTERS

(Почему? При чём тут Олимпиада? Не спрашивайте, никакой логики в этом нет.)

— Дорогие западные СМИ, вы, пожалуйста, опубликуйте график вторжений заранее — нам же надо планировать отпуск, — в ответ шутит официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Да что там, после таких «военфейков» в исполнении западных медиа — даже некоторые наши либеральные оппозиционеры (не буду называть, но все знают, о ком я) начинают ворчать.

Не отстают и простые американцы. По данным соцопросов, лишь 46% жителей США доверяет крупным медиа; ещё в 2019 году таковых было почти 60%. В том числе среди избирателей-республиканцев «верят газетам» только 18%. А ведь республиканцы — это такой американский «глубинный народ», депутаты от данной партии контролируют почти половину мест в Конгрессе.

И здесь напрашивается какой-то банальный вывод, наподобие резонёрской морали из сказки про мальчика, кричавшего «Волки!». Но я предложу чуть более сложный конструкт под названием «эффект Дарта Вейдера». Когда кого-то до такой степени демонизируют, что он становится привлекательным, аки запретный плод.

Ведь атлантические лидеры наподобие Байдена не в силах победить инфляцию и пандемию и даже хоть в каком-то порядке организовать эвакуацию собственных войск из Афганистана. А Россия, — подчёркивают западные медиа — может одним махом занять целое приграничное государство («Киев падёт за 36 часов», как они нам рассказывают), и США с НАТО ничего не могут поделать — разве что посольства эвакуируют.

И в ТАКОЙ стране с ТАКОЙ мощью прямо-таки хочется жить. И радоваться, что она сильна и монолитна, в отличие от раздираемого проблемами Запада.