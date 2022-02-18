Чем закончится военная истерика вокруг Украины

Вопрос дня: Чем закончится военная истерика вокруг незалежной? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эдуард РОССЕЛЬ, сенатор:

- В отношении двух наших стран не может все закончиться иначе, чем миром. Да у нас в России половина людей связаны корнями с Украиной!

Владимир ГАНЖАРА, политолог, экс-депутат:

- Хотя идет нагнетание вокруг украинского кейса и Запад пытается решить свои геополитические интересы за счет Украины, если наша страна признает ЛДНР как субъект международного права, выходящего за пределы Украины, это не позволит Киеву пойти на прямой военный конфликт.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Бориса Ельцина:

- Важно понимать, когда может закончиться локальный кризис, связанный с Донбассом. Вокруг него все еще может возникнуть кризис европейский. Россия ведет кризисное убеждение. Пока завершилась первая часть этой кризисной дипломатии. Есть определенное согласие между тремя ключевыми странами - Россией, Францией и Германией. Оно ведет к чему: нельзя дальше терпеть саботаж Минских соглашений со стороны Киева. В ближайшие месяцы будет попытка реализовать Минские соглашения. Сначала Берлин и Париж попробуют найти приемлемый вариант. Не получится - тогда надо ожидать ультимативного жеста со стороны Кремля.

Руслан БОРТНИК, директор Института анализа и менеджмента политики, Киев:

- Все закончится соглашениями между Киевом и Москвой о нейтральном статусе Украины. И при этом конфликт вокруг Донбасса выльется в соглашение по поводу юго-востока. Развязка возможна зимой - весной. А вероятность смены руководства Украины при этом пока невысока. Кстати, угрозы российского нападения на Украину не было изначально.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Представить войну между Россией и Украиной моему поколению невозможно. Я сам пацан из Ростова, меня в дворовых стычках дразнили кацапом, а я противников называл хохлами, но все мы говорили на суржике. Ни в какую войну я не верю. Но понимаю, что наша политика после развала СССР в отношении бывших братских республик была неправильной. Думаю, в какой-то момент Путин примет решение по обращению Госдумы насчет признания республик. И мы на этих территориях обеспечим безопасность семисот тысяч российских граждан.

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