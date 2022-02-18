Ситуация в Донбассе: Последние новости на 18 февраля 2022 года

Рассказываем самое главное о ситуация в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ситуация в Донбассе продолжает приковывать внимание мирового сообщества. Так, накануне военнослужащие Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что сбили боевой беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С утра 17 февраля населенные пункты ЛНР и ДНР подверглись ожесточенным обстрелам со стороны ВСУ. Жители села Николаевка в ЛНР рассказывали о стрельбе из минометов и гранатометов, оценив происходящее словами: "было жарко, страшно".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность признания Россией независимости Донецкой и Луганской народной республик. Он считает, что это будет нарушением суверенитета Украины. По мнению генсека альянса, признание республик Донбасса будет также нарушением Минских соглашений, "подрывающим усилия по поиску политического решения в рамках "Нормандского формата". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямых переговоров с руководством республик Донбасса. По его мнению, такие консультации не имеют смысла, так как руководство республик "ничего не решает", а значит, "незачем на это тратить время".

В целом, напряженность вокруг Украины, как заявил заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло, достигла своего максимального накала, начиная с 2014 года.

Параллельно с очередным обострением ситуации в Донбассе не утихает тема "российского вторжения". Страны Запада продолжают распространять через СМИ фейки и фантазировать на тему возможных сценариев российского наступления. Традиционно, никаких фактических доказательств подготовки Москвы к агрессивным силовым действиям не приводится. На этом фоне Владимир Зеленский призвал партнеров с Запада предоставить Киеву систему гарантий, равной той, которую предлагают странам - членам НАТО. Он подчеркнул, что для Украины "это сейчас единственная альтернатива текущей ситуации, когда страна защищает себя сама".

Что еще происходит на Донбассе 18 февраля 2022 года, читайте в текстовой трансляции kp.ru.