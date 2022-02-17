Жительницу Старомихайловки под Донецком ранило «прыгающей» гранатой

Судя по ранениям (верхняя часть тела и голова) да и по словам самой Светланы, взрыв произошел в воздухе, перед лицом.

Около семи часов вечера жительница Старомихайловки (поселок в 20 км. от Донецка) возвращалась с работы домой. В это время поселок «простреливали» из автоматического гранатомета. Одна из гранат, ВОГ-25, взорвалась перед 38-летней женщиной. Судя по ранениям (верхняя часть тела и голова) да и по словам самой Светланы, взрыв произошел в воздухе, перед лицом. Скорее всего, это была нечастная модификация гранаты – ВОГ –25П, так называемый «Подкидыш». При попадании в преграду, граната, имеющая специальное пиротехническое устройство, подпрыгивает на 1,5 метров в высоту и взрывается.

Сама Светлана смогла рассказать немного (смотри видео): «услышала хлопок, очнулась уже в больнице».

Ранение Светланы, похоже, подтолкнуло власти республики к решительным действиями. Появилась информация, пока не подтвержденная официально, об эвакуации в ближайшие дни, жителей нескольких «проблемных» поселков, находящихся под обстрелами. Часть жителей, небольшая, уже заявила, что откажется от эвакуации.