«Она органически не переваривает детей»: Банщик Сергей объяснил, почему Волочкова не живет вместе с дочкой

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов раскрыл шокирующий секрет балерины. Управляющий банного комплекса уверяет, что артистка «органически не переваривает детей» и не желает общаться с собственной дочкой.

Уже восемь лет Ариадна не живет в роскошном особняке своей мамы. Девочка переехала к своему отцу, бизнесмену Игорю Вдовину, и живет с ним и с мачехой. Как выяснилось, тому есть причина. По версии банщика Сергея, она кроется в том, что балерина ненавидит детей, в том числе родную дочь.

- Она органически не переваривает детей, это ее слова. Ее коробит. И я вот даже не знаю, как она делает все эти детские спектакли. Она с дочерью родной вообще не хочет общаться. Даже желания нет, сколько лет прошло. Я не представляю, как можно - без ребенка, и несколько лет. Ей все равно. Ей не надо вот это, она органически не терпит детей. Мне не зря сначала казалось, что это какое-то переигрывание, когда она с сыном моим общается, - рассказал Кузнецов в беседе с порталом BLITZ+.

Дочь балерины Ариадна уже давно живет с отцом. Фото: Инстаграм.

Бывшие любовники уже несколько недель публично пускают шпильки в адрес друг друга и выворачивают наизнанку грязное белье. А ведь как красиво все начиналось. С сотрудником банного комплекса из Подмосковья Анастасия познакомилась в программе «Давай поженимся!». Уже спустя несколько дней Волочкова отвезла нового знакомого на Мальдивы – за свой, правда, счет. На роскошный отдых артистка потратила около двух миллионов рублей. Теперь же балерина с удовольствием рассказывает, что в отпуске она за все платила сама, и даже покупала новому любовнику вино и сигареты. Вернувшись с каникул, пара рассталась. Как объяснила Волочкова, Кузнецов хотел от нее много денег. А еще – поселить в ее доме своего маленького сына Сергея, к чему королева шпагатов не была готова.

Балерина свозила банщика Сергея на Мальдивы. Фото: Инстаграм.

Банщик же объяснил, что бросил Анастасию из-за ее тяжелого характера. Мол, Волочкова постоянно притягивает к себе скандалы и негативные эмоции. Кузнецов обвиняет балерину в распущенности и утверждает, что она злоупотребляет спиртным.

- Ей нужны скандалы. Ей нужна грязь, это такой человек, что ей постоянно нужны скандалы. Я, когда с ней познакомился, знал только, что она балерина. Больше ничего не знал. Мне не нравится, когда женщина фривольно ведет себя с другими мужчинами, мне не нравится алкоголизм, мне не нравятся многие вещи, которые происходили. Она ненавидит других людей, и детей терпеть не может, - уверяет экс-бойфренд артистки.

После разрыва с Кузнецовым Анастасия недолго горевала в одиночестве. Почти сразу же балерина вернулась к своему бывшему возлюбленному – «бизнесмену Олегу», с которым она встречалась до банщика.

Расставшись с банщиком Сергеем, Волочкова вернулась к бизнесмену Олегу. Но ненадолго. Фото: кадр видео.

Но на днях и Олег получил отставку. Теперь у Волочковой новый мужчина, с которым романтичная артистка отметила День влюбленных.

- У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая. Вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник, - сообщила Анастасия журналистам.

Про своего нового избранника танцовщица говорит, что он занимается строительным бизнесом, и у него «мощное сексуальное тело». 46-летняя звезда призналась, что ее любовник младше, чем она: «Он нереально молодой человек».