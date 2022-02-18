«Глотку порву»: Сябитова рассказала, из-за чего она не дружит с Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото: кадр видео.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своем отношении к коллеге по программе «Давай поженимся!» Ларисе Гузеевой. Со стороны кажется, что двум таким харизматичным ведущим тесно за одним столом. Отчасти так и есть. Более того, Сябитова призналась, что их отношения с Гузеевой нельзя назвать дружескими. Причем началось это с подачи Ларисы. С первых дней совместной работы звезда «Жестокого романса» сразу расставила приоритеты.

- Она сразу сказала: девочки, не дружим. У нас бабский коллектив, давайте все нести в программу. Мы не дружим. Мы - семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она - моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы - не можете. За нее глотку порву! – заявила главная телесваха страны в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сябитова признается, что считает Гузееву своим учителем и безусловным авторитетом. Роза уважает Ларису за сильный характер и умение постоять за себя.

- Почему мы с Ларисой не дружим, потому что она умничка. Я ее уважаю, она, правда, не любит, когда я говорю, что она мой учитель. Она мой учитель. Мой сэнсэй для меня. Она для меня центр и она для меня всегда главная. Она всегда будет сидеть в центре, потому что это ее место, и никто это место никогда не должен занять, по крайней мере, при мне, - поделилась Сябитова.

Роза Сябитова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда Гузеева в прошлом году заболела коронавирусом и попала в больницу, Сябитова, как и другие коллеги, очень переживала за нее. Тем не менее звонить Ларисе или ее родственникам Роза не стала.

- Ну зачем звонить человеку, когда она там болеет? Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Я просто ждала. Мы все ждали. Молились, верили. И, слава тебе, господи, у Лариски хороший иммунитет, и дай ей бог здоровья, - пожелала телесваха.

Лариса Гузеева осенью прошлого года перенесла коронавирус в тяжелой форме. Почти месяц ведущая программы «Давай поженимся!» провела в московской городской клинической больнице №40, известной в народе как «Коммунарка». Даже после выписки из ковидного госпиталя она не раз признавалась: говорить о полном выздоровлении еще очень рано. Лариса до сих пор страдает от последствий коронавируса, который жестоко прошелся по всему ее организму. 62-летняя телеведущая недавно призналась, что ее мучают бессонница, перемены настроения и усталость. К тому же у нее начались проблемы с памятью, что негативно сказывается на работе. Лариса говорит, что она часто путает и забывает слова.