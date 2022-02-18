"По голове ручьём полилась кровь". В Одинцове женщина чудом выжила после падения сосульки с крыши

Сейчас женщина ждёт решения экспертизы, которая определит ущерб, нанесённый её здоровью

53-летняя Елена — бывший преподаватель английского языка, сейчас женщина работает в одном из магазинов на Можайском шоссе в Одинцове. Работу она заканчивает довольно поздно, и, закрыв магазин, спешит домой к мужу и сыну. Но недавно вместо того, чтобы после долгого рабочего дня оказаться в кругу семьи, Елена попала в больницу в отделение нейрохирургии.

Женщина как обычно закрыла магазин и лишь успела выйти на улицу, как с крыши здания, в котором она работала, на неё обрушились глыбы льда.

— Я почувствовала что на меня упало что-то очень тяжелое и большое, я не успела понять, что произошло. По голове ручьём лилась кровь, я ужасно испугалась, я даже не могла говорить от ужаса, думала что я сейчас истеку кровью и всё, — вспоминает Елена/

Женщине повезло, что всё произошло на глазах нескольких парней, которые сразу вызвали скорую помощь и оставались с пострадавшей до прибытия медиков.

— У меня была истерика, было очень больно. А когда я увидела глаза врачей, которые за мной приехали, поняла, что дело плохо, — говорит женщина.

Елену срочно доставили в Одинцовскую ЦРБ и поместили в отделение нейрохирургии. Даже врачи с большим опытом работы, были шокированы, увидев пациентку.

— Когда пострадавшую доставили в больницу, её лицо, одежда, волосы, — всё было в крови. На момент госпитализации она уже потеряла много крови. Мы диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения мозга. Если можно так сказать, то пациентке очень повезло, что её череп выдержал такой сильный удар. Мы опасались более серьёзных повреждений мозга, — рассказал один из медиков.

Не сразу, но врачам удалось остановить кровотечение. Рану на голове медики зашили. Но после такой травмы всё ещё оставался риск наступления отёка мозга. Поэтому врачи внимательно наблюдали за Еленой после госпитализации.

— Я рассказала обо всём родным, они сразу же примчались ко мне в больницу, все были в шоке не только от случившегося, но и от моего внешнего вида. Врачам пришлось выбрить мне половину головы. Но волосы не главное, хорошо, что жива осталась, — считает Елена.

Сейчас женщину уже отпустили домой, каждый день она продолжает приходить на капельницы в больницу. Хоть это даётся ей непросто, сказываются последствия травмы.

— У меня до сих пор кружится голова и ходить быстро у меня не получается, а на транспорте ездить не могу совсем, потому что стало укачивать. Поэтому потихоньку хожу пешком. Ещё заметила, что кратковременная память нарушена, забываю, что хотела сказать, честно говоря, это страшно, — делится женщин.

Пока Елена приходила в себя в больнице, медики передали информацию о её травме в полицию. Там началась проверка.

— Поступило сообщение из ОЦРБ о том, что к ним нарядом скорой помощи была доставлена 53-летняя пациентка с сотрясением головного мозга, ушибленной раной головы и кровотечением. Со слов пострадавшей, травму получила от упавшей сосульки, — cообщил источник kp.ru.

Сейчас женщина ждёт решения экспертизы, которая определит ущерб, нанесённый её здоровью. От этого будет зависеть наказание для владельцев здания, с крыши которого на Елену упала глыба льда.

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