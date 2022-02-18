Недетская еда. Топ самых опасных продуктов для дошкольника

Фото с сайта: здоровое — питание. рф

Нередко ребенка переводят на «общий стол» уже в год. Изменение рациона может и не стать проблемой, если вся семья соблюдает правила здорового питания. В противном случае – последствия для неокрепшего организма неизбежны. Перечень наиболее вредных для детей продуктов – в этом материале.

3 –7 лет

Жареные блюда, тем более с корочкой

• Не более 1 раза в неделю

• Желательно предварительно обжарить, а довести до готовности в духовке

• Отдавайте предпочтение рецептам приготовления пищи на пару, в духовке или методом тушения

Консервы (не специальные продукты для детского питания)

• Мясные и рыбные консервы, например, из сайры

• Исключение – только красная рыба, консервы из лосося и горбуши – хорошая основа для приготовления детских супов

Копчености

• Колбасы, мясо

• Высокое содержание жира, соли, неполезных добавок

Полуфабрикаты

• Пельмени, замороженные котлеты, куриные наггетсы, рыбные палочки в панировке…

• Высокое содержание жира и соли, необходимые для вкусовых характеристик и долгого хранения продуктов

Готовые соусы

• Майонез, кетчуп, соусы на их основе

• Одни из самых распространённых аллергенов для детей из-за высокого содержания ароматизаторов, консервантов, жира (провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом)

• Легкий майонез – не исключение (жир заменяют на другие вредные для детей компоненты)

Грибы

• Жареные, вареные, в том числе домашние

• Исключения для старших дошкольников: грибной суп с шампиньонами, грибной суп-пюре

1 – 3 года: дополнительный список вредных продуктов

Икра и деликатесная соленая рыба (красная/белая)

• избыточное содержание соли и жира

• один из самых распространенных аллергенов для детей

Сладкие газированные напитки

• раздражают детский желудочно-кишечный тракт, особенно желудок

• формируют вредные пищевые привычки

• допустимо употребление в минимальных дозах в качестве десерта

• для утоления жажды – обычная вода

Булочки, пирожки, пирожные со сливочным кремом

Отдавайте предпочтение выпечке с фруктовыми начинками, желе, суфле.

Жевательный мармелад, разноцветные конфеты

• Высокое содержание красителей и ароматизаторов

• Шоколад – не ранее 2–3 лет в небольших количествах

На основе рекомендаций Елены Павловской, старшего научного сотрудника клиники лечебного питания ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук.

Источник: здоровое– питание.рф