Недетская еда. Топ самых опасных продуктов для дошкольника

Фото с сайта: здоровое — питание. рф
Нередко ребенка переводят на «общий стол» уже в год. Изменение рациона может и не стать проблемой, если вся семья соблюдает правила здорового питания. В противном случае – последствия для неокрепшего организма неизбежны. Перечень наиболее вредных для детей продуктов – в этом материале.
3 –7 лет
Жареные блюда, тем более с корочкой
• Не более 1 раза в неделю
• Желательно предварительно обжарить, а довести до готовности в духовке
• Отдавайте предпочтение рецептам приготовления пищи на пару, в духовке или методом тушения
Консервы (не специальные продукты для детского питания)
• Мясные и рыбные консервы, например, из сайры
• Исключение – только красная рыба, консервы из лосося и горбуши – хорошая основа для приготовления детских супов
Копчености
• Колбасы, мясо
• Высокое содержание жира, соли, неполезных добавок
Полуфабрикаты
• Пельмени, замороженные котлеты, куриные наггетсы, рыбные палочки в панировке…
• Высокое содержание жира и соли, необходимые для вкусовых характеристик и долгого хранения продуктов
Готовые соусы
• Майонез, кетчуп, соусы на их основе
• Одни из самых распространённых аллергенов для детей из-за высокого содержания ароматизаторов, консервантов, жира (провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом)
• Легкий майонез – не исключение (жир заменяют на другие вредные для детей компоненты)
Грибы
• Жареные, вареные, в том числе домашние
• Исключения для старших дошкольников: грибной суп с шампиньонами, грибной суп-пюре
1 – 3 года: дополнительный список вредных продуктов
Икра и деликатесная соленая рыба (красная/белая)
• избыточное содержание соли и жира
• один из самых распространенных аллергенов для детей
Сладкие газированные напитки
• раздражают детский желудочно-кишечный тракт, особенно желудок
• формируют вредные пищевые привычки
• допустимо употребление в минимальных дозах в качестве десерта
• для утоления жажды – обычная вода
Булочки, пирожки, пирожные со сливочным кремом
Отдавайте предпочтение выпечке с фруктовыми начинками, желе, суфле.
Жевательный мармелад, разноцветные конфеты
• Высокое содержание красителей и ароматизаторов
• Шоколад – не ранее 2–3 лет в небольших количествах
На основе рекомендаций Елены Павловской, старшего научного сотрудника клиники лечебного питания ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук.
Источник: здоровое– питание.рф