Михаил Дегтярев: «Планируем в течение двух лет построить цеха»

Губернатор предложил создать Центр подготовки летного состава для лайнеров SSJ-100 и МС-21 в Хабаровском крае. Фото: правительство Хабаровского края

Стратегия «нового освоения» Дальнего Востока предполагает, прежде всего, максимально комфортную транспортную доступность в его точки. Расстояния огромны, а дороги, с приходом теплого времени года, становятся недоступными. Единственное средство – авиация. Михаил Дегтярев делает правильную ставку – воздушное сообщение. В рамках программы испытаний на расширение сертификата, которые проводятся на Дальнем Востоке, новый российский среднемагистральный самолет МС-21-300 прилетел в аэропорт Хабаровска. В аэропорту воздушное судно посетили представители краевых властей во главе с губернатором Хабаровского края.

Глава региона осмотрел самолет МС-21-300 и высоко оценил уровень комфорта нового лайнера. После чего провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) Андреем Богинским. Стороны обсудили вопросы текущей загрузки и перспектив развития производственного центра «Корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре, выпускающего «Суперджет 100».

- ПАО «Корпорация «Иркут» производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ-100 – пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. Самолеты создаются, в том числе, и в Хабаровском крае. В соответствии с долгосрочным планом по развитию Комсомольска-на-Амуре ведется работа по реализации программы локализации на ТОР «Комсомольск» производств по выпуску комплектующих для воздушных судов российского производства. Проект называется «Байкал на Амуре». Планируем в течение двух лет построить цеха, - пояснил Михаил Дегтярев.

В ответ генеральный директор корпорации сообщил, что в 2021 году компания поставила 28 самолетов «Суперджет 100». Вообще, лайнеры этого класса котируются на международном уровне даже выше «Боингов». Дело в том, что их разрабатывали военные. В них применяются дублирующие схемы всех без исключения узлов. Самолет – гражданский, но это что-то вроде боевого робота. Степень защищенности от внешних условий сравнима с космическим аппаратом. Механизмы такого уровня не достигнуты ни в одной другой стране.

- Мы планируем сохранить поставки в текущем году примерно на таком же уровне. В производстве находятся самолеты для авиакомпаний «Россия», Red Wings и «Азимут», а также для двух новых заказчиков – авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства, – добавил Андрей Богинский.

С учетом поручений Президента России Владимира Путина и федерального правительства и в целях снижения логистических затрат губернатор Хабаровского края предложил проработать вопрос размещения производств деталей и компонентов, поставляемых для сборки SSJ-100, на территории Хабаровского края.

- В таких мощных экономических вопросах, как транспортная доступность районов Хабаровского края нельзя работать грубо. И Михаил Дегтярев демонстрирует нам вот эту особенность его управления регионом, который больше любой европейской страны. Он делает пошаговую, умную стратегию. Губернатор разворачивает отрасль – почти уничтоженную – в сторону созидания. Такого не было с ранних советских времен, - комментирует ситуацию Дмитрий Мартыненко, хабаровский специалист по политическому консалтингу.

Еще один стратегически важный вопрос, озвученный губернатором, касается создания в регионе Центра подготовки летного состава для лайнеров SSJ-100 и МС-21 для Дальневосточной авиакомпании. Реализация такого масштабного проекта возможна лишь при участии главного разработчика и производителя самолетов.