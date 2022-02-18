Фанаты ждали 3 часа, но она прошла мимо. Камила Валиева вернулась в Москву

Камила Валиева не задержалась в "Шереметьево". Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская фигуристка Камила Валиева, которая заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине, вернулась 18 февраля домой. Юную спортсменку приехали поддержать фанаты и журналисты, а также музыканты "Росгвардии". Решили высказать ей слова поддержки прямо в московском аэропорте "Шереметьево".

Наконец-то все закончится

- Самолет задерживается на 2,5 часа, - обсуждали поклонники.

- Ничего, подождем. Ей сейчас важно знать, что еще ничего не потеряно, что ее поддерживают. Вы же видели, как даже Тутберидзе не сдержалась и после проката с допросом: "Ну что ты так отпустила-то все? Что ты вообще перестала бороться?"

- Да. Не смогла справиться с давлением. Ей же всего 15 лет. Мне кажется, что она заплакала не от того, что плохо каталась, а что наконец-то все закончится.

Но допинговый скандал пока в самом разгаре. Именно из-за него, по мнению фанатов, Камила Валиева стрессовала, падала на льду и не смогла претендовать на олимпийское золото. Спортсменка в конце декабря получила положительный результат допинг-теста. По одной из версий, триметазидин мог попасть в организм 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка. Родственник уже подтвердил, что время от времени принимает данный препарат и сопровождает внучку на тренировках.

Борт с российскими олимпийцами встречали с оркестром. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медали - это формальности

В Пекине фигуристку пытались ограждать от журналистов и новостей, которые разгорелись вокруг ее имени. Камила стала прятать лицо руками. И даже на время перестала вести Инстаграм, последнее опубликованное видео проката под музыку Кирилла Рихтера от 26 января уже собрало 4 млн просмотров и почти 60 тысяч комментариев - под постом стали писать слова поддержки из разных стран.

- Медали - это формальности, ты чемпионка людских сердец.

- Беларусь, Казахстан, Азербайджан болеют. Ты лучшая. Гордимся.

Около 50 фанатов бросили свои дела и приехали в "Шереметьево" за два часа до прибытия самолета из Пекина. Они стали репетировать кричалки и показали журналистам плакаты "Ками звезда", "Камила, мы с тобой".

- Ты словно бабочка на льду - тебя мы не дадим в беду, - скандировали фанаты.

- Небо уронит, ночь на ладони.

Нас не догонят, нас не догонят.

В московском аэропорту выставили подарочные букеты из веток туи и флаг России, который был под запретом для наших олимпийцев в Пекине. Появились музыканты оркестра "Росгвардии".

- Подготовлена встреча не только Камилы, но всех олимпийцев, которые возвращаются в Москву этим рейсом, - сказали в аэропорте.

Огромный плакат развернули и для встречи Ильи Бурова, который выиграл бронзу во фристайл-акробатике.

Заявление Камилы Валиевой

Основная интрига сохранялась до самого конца - что скажет о своем выступлении сама Камила Валиева.

- Микрофон не поставили, - обсуждали журналисты.

Олимпийский призер во фристайл-акробатике Илья Буров прилетел этим же рейсом и сказал, что видел в самолете Камилу, она сидела рядом с тренером. Пообщаться им не удалось. Когда вся олимпийская группа вышла, то возник вопрос: "А Валиева?"

Илья Буров с болельщиками наших олимпийцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хрупкая спортсменка появилась перед десятками камер в сопровождении хоккеиста и олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова. На ней была черная куртка, в руках несла букет цветов.

- Мы хотим автограф, - кричали фанаты.

- Как самочувствие?

- С возвращением домой.

Однако Камила Валиева не промолвила ни слова в ответ, не махала рукой. Под маской не было видно эмоций фигуристки. Хотя фанаты создали теплую атмосферу.

- Просто пулей пролетела, - говорили фанаты.

- Слов нет.

- Ну, ничего. Дома и стены лечат. И главное, что Россия выиграла - золото у Щербаковой, а серебро у Трусовой.

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