Камила Валиева не проиграла. Ее растоптали. Радуйтесь, спортчиновники, замучившие ребенка

Камила Валиева после окончания проката произвольной программы в Пекине.
Фото: REUTERS
Соревнования одиночниц завершились.У нас первое и второе место. Наша Аня Щербакова разносила свои ботинки и выдала безупречный прокат. Наша Саша Трусова приземлила пять четверных прыжков и вошла в историю мирового фигурного катания.
И как бы мы ни радовались девчонкам, их победе, всю эту радость омрачает непобеда Камилы Валиевой. Я действительно болела за Аню Щербакову и рада ее первому месту. Но сейчас радоваться не могу. Ведь Камила даже не проиграла. Ее растоптали неспортивными способами.
Есть у Конан-Дойля история "Когда земля дрогнула". В Пекине Земля вздрогнула, когда Камила упала в самом начале своего "Болеро". А потом еще раз и еще раз.
- Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира, - сказал Журанков после молчания.
А Слуцкая сначала вообще ничего не сказала, потому что плакала.
Да что Слуцкая, мы все плакали и не знали, что делать.
В итоге Камила даже не проиграла. Ее растоптали неспортивными способами.
Фото: REUTERS
Я не знаю кто из взрослых выдержал бы такое издевательство. Эти ночные суды, семичасовые заседания. Эти заявления: даже если ты будешь первой, то медаль мы тебе все равно не дадим. Эти вопросы в спину от взрослых ехидных дядек. В чем она виновата? За что ей все это?
Нет, третий победивший - это даже не японка Сакамото Каори. (Своему третьему месту она радовалась больше, чем Аня золоту! Сияла в сто тысяч солнц, уж не гадала-не чаяла). Третий победивший - это мировая подлость. Радуйтесь, спортчиновники. Радуйтесь, мужики, замучившие пятнадцатилетнюю девочку. Все случилось так, как вы хотели. Жертва принята. В отсутствие Валиевой фигуристки даже получат медали, и церемония не будет перенесена.
Правда, если хватит совести, то, возможно даже после этих соревнований прекратят все разбирательства против Валиевой. И Камила получит хотя бы золото командника.
А перед глазами так и стоит чужое лицо Камилы Валиевой и ее потухший взгляд. А в голове так и вертится фраза классика про слезы ребенка.
Травля, которой подверглась наша Камила на этой Олимпиаде, беспрецедентна.
Фото: REUTERS
"В Олимпийских играх есть такое правило: фаворит никогда не выигрывает", - сказала Слуцкая. Кому знать, как не ей. Она ведь тоже не выиграла. Но потом поехала на Чемпионат Мира и доказала всем.
И Камила - хочется думать - еще докажет.
Я поздравляю обеих наших девочек и их гениальных тренеров.
Но для меня Камила Валиева – дороже всех золотых медалей этой Олимпиады!
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Павел САДКОВ
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