Камила Валиева не проиграла. Ее растоптали. Радуйтесь, спортчиновники, замучившие ребенка

Камила Валиева после окончания проката произвольной программы в Пекине. Фото: REUTERS

Соревнования одиночниц завершились.У нас первое и второе место. Наша Аня Щербакова разносила свои ботинки и выдала безупречный прокат. Наша Саша Трусова приземлила пять четверных прыжков и вошла в историю мирового фигурного катания.

И как бы мы ни радовались девчонкам, их победе, всю эту радость омрачает непобеда Камилы Валиевой. Я действительно болела за Аню Щербакову и рада ее первому месту. Но сейчас радоваться не могу. Ведь Камила даже не проиграла. Ее растоптали неспортивными способами.

Есть у Конан-Дойля история "Когда земля дрогнула". В Пекине Земля вздрогнула, когда Камила упала в самом начале своего "Болеро". А потом еще раз и еще раз.

- Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира, - сказал Журанков после молчания.

А Слуцкая сначала вообще ничего не сказала, потому что плакала.

Да что Слуцкая, мы все плакали и не знали, что делать.

В итоге Камила даже не проиграла. Ее растоптали неспортивными способами. Фото: REUTERS

Я не знаю кто из взрослых выдержал бы такое издевательство. Эти ночные суды, семичасовые заседания. Эти заявления: даже если ты будешь первой, то медаль мы тебе все равно не дадим. Эти вопросы в спину от взрослых ехидных дядек. В чем она виновата? За что ей все это?

Нет, третий победивший - это даже не японка Сакамото Каори. (Своему третьему месту она радовалась больше, чем Аня золоту! Сияла в сто тысяч солнц, уж не гадала-не чаяла). Третий победивший - это мировая подлость. Радуйтесь, спортчиновники. Радуйтесь, мужики, замучившие пятнадцатилетнюю девочку. Все случилось так, как вы хотели. Жертва принята. В отсутствие Валиевой фигуристки даже получат медали, и церемония не будет перенесена.

Правда, если хватит совести, то, возможно даже после этих соревнований прекратят все разбирательства против Валиевой. И Камила получит хотя бы золото командника.

А перед глазами так и стоит чужое лицо Камилы Валиевой и ее потухший взгляд. А в голове так и вертится фраза классика про слезы ребенка.

Травля, которой подверглась наша Камила на этой Олимпиаде, беспрецедентна. Фото: REUTERS

"В Олимпийских играх есть такое правило: фаворит никогда не выигрывает", - сказала Слуцкая. Кому знать, как не ей. Она ведь тоже не выиграла. Но потом поехала на Чемпионат Мира и доказала всем.

И Камила - хочется думать - еще докажет.

Я поздравляю обеих наших девочек и их гениальных тренеров.

Но для меня Камила Валиева – дороже всех золотых медалей этой Олимпиады!

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Павел САДКОВ

Мир, который съел Камилу

Камила Валиева не выиграла медаль. Это самая большая несправедливость Олимпиады (подробности)