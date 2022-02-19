Доказано: Динозавры страдали от пневмонии или схожего инфекционного заболевания

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Любопытное открытие сделали учёные из Музея динозавров Великих равнин в США. Результаты были опубликованы на прошлой неделе в журнале Scientific Reports.

Палеонтологам удалось отсканировать шейные кости одного крупного динозавра, который, предположительно, жил почти 150 миллионов лет назад. Результаты анализа стали ошеломляющими.

Судя по всему, травоядный страдал респираторным заболеванием, которое вызвало осложнение. Скорее всего, это была пневмония или сходное по течению заболевание. Симптомы включали сильный изнуряющий кашель, чихание, головные боли, лихорадку.

Это первое свидетельство респираторной инфекции у динозавра - до этого в летописи окаменелостей были только свидетельства того, что данные предки пресмыкающихся страдали от травм и болезней костей, таких как рак, артрит или остеомиелит. Теперь же открывается новая глава в изучении динозавров.

ЧТО ЭТО ЗА ДИНОЗАВР ТАКОЙ?

Кэри Вудрафф, руководитель исследования, директор Музея динозавров Великих равнин в США и автор многих книг про пресмыкающихся, в том числе энциклопедии про динозавров для детей, предположил, что если бы это животное жило сегодня, то выглядело бы явно больным и вызывало только сочувствие.

Динозавр, чьи шейные кости удалось отсканировать, ранее уже получил от учёных имя Долли и идентификационный номер MOR 7029.

Долли была из породы диплодоцидов, огромных динозавров с длинной шеей. На момент смерти она была «всего» 18 метров в длину, и ей еще предстояло расти и расти и прожить как минимум 30-40 лет, но она заболела и умерла в возрасте 15 лет.

В 1990 году группа палеонтологов раскопала переднюю половину её окаменелого скелета, включая череп, часть шеи, плечевых и реберных костей.

Диплодок, семейство диплодоцидов. Фото: Shutterstock

В 2014 году доктор Вудраффрешил стряхнуть пыль с окаменелости, которая была спрятана в музейной кладовой. Соскоблив твердый камень, покрывающий череп, он решил изучить внимательнее шейные кости. К его удивлению, компьютерная томография показала, что края кости, которые должны были быть прикреплены к воздушным мешкам, были бугристыми и неровными.

- Когда я впервые увидел эти особенности в Долли, я понял, что что-то не так, потому что я никогда не видел ничего подобного. Такое строение не свойственно динозаврам. Значит, было какое-то вмешательство, но какое? Внутреннее (заболевание) или извне (удар, травма)? – доктор Вудрафф делится цепочкой своих сомнений, которые впоследствии и привели к открытию. - Я не работаю над травмами (динозавров), это вне моей компетенции, поэтому я просто разместил фотографию в социальных сетях и спросил своих коллег: что это?

«НИ КЛИМАТ, НИ ВУЛКАНЫ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ»

Ответы посыпались со всего мира. От других палеонтологов. Анатомов. Ветеринаров.

Мнения сводилось к тому, что налицо респираторная инфекция. И это стало бомбой в научном мире, потому что в летописи окаменелостей есть много свидетельств того, что динозавры страдали от травм, онкологии, артритов - но никогда не было признаков респираторного заболевания.

У Долли же вместо тонкой пластины твёрдой кости, проходящей через центр каждого позвонка (что свойственно всем диплодоцидам), середина костей была полна микроскопичных воздушных мешочков с явными признаками инфекционного заболевания. А точнее, группы острых респираторных заболеваний.

Доктор Вудрафф и его команда быстро исключили вулканы как причину заболевания: вдыхание вулканического пепла может вызвать заболевание, похожее на мезотелиому.

«Тогда внутренняя сторона кости в полном порядке, у них просто появляются странные наросты снаружи».

Картина поражений также не соответствовала раку легких.

Вместо этого доктор Вудрафф и его коллеги считают, что основными «подозреваемыми» являются инфекции – пневмония, хламидиоз и аспергиллез. Они и сегодня широко распространены среди птиц.

По словам доктора Вудраффа, такие респираторные инфекции без лечения в основном смертельны. И пока неизвестно, мог ли динозавр умереть напрямую от этого заболевания, или из-за него был настолько болен, что стал легкой мишенью для хищника. «Но в любом случае, это заболевание напрямую или опосредованно стало причиной гибели несчастной Долли».