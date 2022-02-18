Найдено документальное свидетельство обещаний НАТО не расширяться на Восток

Найденный документ представляет собой протокол встречи глав министерств иностранных дел, которая состоялась в марте 1991 года. Фото: Shutterstock

Немецкий Spiegel сообщает, что в Британском национальном архиве найден письменный документ, в котором подтверждаются обещания Запада о нерасширении НАТО на Восток.

Документ представляет собой протокол встречи глав министерств иностранных дел Великобритании, Франции, ФРГ и США, которая состоялась в марте 1991 года в тогдашней столице Федеративной Германии, Бонне.

В ходе переговоров министры обсуждали положение дел и безопасность в Европе. Они согласились, что членство восточноевропейских государств в Североатлантическом альянсе «неприемлемо».

Издание, со ссылкой на обнаруженный документ, цитирует слова представителя МИД ФРГ Юргена Хробога: «Мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться дальше Эльбы. Таким образом, мы не можем предложить членство в Альянсе Польше и другим».

А также слова представителя США Раймонда Зейтца: «Мы дали понять СССР, что не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы… Альянс не должен расширяться на восток ни формально, ни официально».

Сообщается, что на стенограмме протокола значится гриф «секретно».