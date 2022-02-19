Екатерина Ковальчук опровергла разрыв с Гариком Харламовым

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе этого года поклонники решили, что Гарик Харламов поссорился со своей возлюбленной – актрисой Катериной Ковальчук. Харламов и его голубоглазая подруга давно не появлялись вместе на публике. Более того, на недавней премьере фильма «День слепого Валентина» Ковальчук позировала в объятиях совсем другого мужчины - актера Павла Рассомахина. А когда Гарик в январе серьезно заболел и угодил в больницу с температурой почти под 40, Катерина в одиночестве улетела в отпуск на Кубу.

Харламов и Ковальчук больше месяца интриговали публику и не комментировали свои отношения. Однако в итоге Катерина опубликовала в Инстаграме снимок, доказывающий, что у них все хорошо. В сторис актриса поделилась фотографией, на которой она позирует вместе с мамой Гарика Натальей Харламовой. Судя по всему, они вместе отлично провели время в одном из столичных ресторанов. Компанию им составил комик Вадим Галыгин. Катерина, Наталья и Вадим снялись втроем на память. При этом Ковальчук на фото нежно приобняла свою будущую свекровь.

В сторис Катерина Ковальчук поделилась фотографией, на которой она позирует вместе с мамой Гарика Натальей Харламовой. Фото: Инстаграм.

Поклонники сочли это хорошим знаком: вряд ли Катерина стала бы сидеть в баре вместе с мамой Гарика, если бы они расстались. Да и Наталья наверняка не стала бы фотографироваться для соцсетей с бывшей девушкой своего сына. Например, она не снимается с бывшей женой Харламова Кристиной Асмус и не выкладывает совместные кадры с ней в Инстаграме.

Слухи о расставании Харламова и Ковальчук начали активно обсуждаться в Интернете из-за потеплевших отношений Гарика и его бывшей жены. Кристина в последнее время оттаяла и все чаще посвящает экс-супругу теплые слова. В Инстаграме актриса как-то призналась, что у нее выдался очень тяжелый ноябрь: они с дочкой серьезно заболели. В этот период Кристину очень поддержал Гарик. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года. Актриса поблагодарила экс-супруга за помощь.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина, завершив свой пост смайликом в форме сердца.