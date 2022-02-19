Главы МЧС и Роспотребнадзора провели совещания по приему беженцев с Донбасса

Должно быть определено, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев. Фото предоставлено МЧС РФ

В ночь на 19 февраля, по поручению Президента Владимира Путина, в Ростовскую область прибыла рабочая группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном.

Главная задача этой группы - организовать чёткий приём граждан ДНР и ЛНР, прибывших на территорию России.

Как сообщила «Комсомольской Правде» пресс-служба МЧС, специалисты, прибывшие на место, уже провели предварительную оценку ситуации.

«Александр Чуприян поставил задачу обеспечить все имеющиеся пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью», - говорится в сообщении.

Также для работы в Ростовскую область вылетели руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, специалисты Минздрава РФ.

В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.

Врио главы МЧС уже провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону. Главное требование - в первую очередь организовать на всех пунктах пропуска круглосуточный контроль за загруженностью - с учётом зимнего времени. В случае необходимости, всем нуждающимся должна быть оказана всесторонняя помощь.

Особенно, как передаёт пресс-служба МЧС, Александр Чуприян акцентировал внимание и потребовал в течении суток организовать за каждым пунктом временного размещения - бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям Донецкой и Луганской областей.

Также должно быть определено, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев.

КСТАТИ

Сейчас на территории Ростовской области действуют 6 автомобильных, 2 железнодорожных и 7 пешеходных пунктов пропуска.

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