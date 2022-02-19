Люди и нелюди

На Украине уже отрабатывают новую методичку, называя эвакуацию настоящей депортацией. Фото: REUTERS

Начатая эвакуация детей, женщин и стариков из Донбасса на территорию России сорвала все маскировочные покровы с тех, кто, как говорил златоуст мэр Киева, "окрасил себя в собственные цвета". Нелюди показали себя нелюдьми, а люди остались людьми.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на весь свет заявила, что мир имеет дело с "дезинформацией России". При этом, Госдепартамент США призвал всех американцев "немедленно покинуть территорию Украины". Понимаем, это другое. И разве можно сравнивать эвакуацию американского посольства во Львов с вывозом женщин и детей из-под обстрелов.

На Украине стали отрабатывать новую методичку, мол, не эвакуация это, а самая настоящая депортация. Такая депортация, что в российских областях спешно готовят лагеря и базы отдыха, обеспечивают и размещение, и горячее трехразовое питание, а еще по распоряжению Путина каждому из беженцев выплатят пол 10 тысяч рублей.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции "временно оккупированных территорий Украины" Ирина Верещук предложила жителям Донбасса эвакуироваться не в Россию, а на Украину: "Едьте до нас". На мове предложила. Наверное, чтобы не поняли ее, не дай Бог.

- Она, правда, забыла используемое президентом Украины обращение "особи", - отреагировала в своем Телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. - Также почему-то не процитировала очень подходящую ситуации мысль Зеленского: "Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам — в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе... Для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно".

Добавлю от себя – те кто предлагает населению Донбасса не ехать в Россию, как-то забыли, как они, как министр обороны Украины Резников, называли Донбасс "раковой опухолью на теле Украины", как главком ВСУ Залужный призывал ВСУ "готовиться к наступательным действиям", как экс-министр обороны Кузьмук, говорил, что Донецк, Луганск, Горловку и другие крупные города ЛДНР "придется стереть с лица земли", как в Киеве предлагали "травить жителей Донбасса дихлофосом".

Собственно говоря, от вышеупомянутых "особей" никто ничего иного не ждал. Но вот российские либералы, в большинстве своем уже беглые из России, предстали во всей своей отвратительной красоте.

Помните про 10 тысяч, которые Путин поручил выплатить на каждого беженца? Даже если речь идет о 700 тысячах беженцев, на круг получается 7 миллиардов рублей. Не сверхзначимая сумма в масштабах России. Но именно этот фрагмент псевдолибералы из сбежавшей оппозиции сделали одним из "направлений главного удара".

- А российским пенсионерам не выплачивать. И матерям с детьми не выплачивать. Давайте Путин из своего кармана будет платить, а не из российского бюджета? – отметилась Любовь Соболь, кочующая по заграницам, заботливая мать, бросившая собственного маленького ребенка на ненавистной ей Родине. Кто же еще позаботиться о матерях с детьми, если не она с очередным хахалем?

- А вам выплатят Х без соли, дороги россияне, - злорадствует, как он говорит про себя, "встроенный в мировую элиту" Владимир Милов. Браво, Володя, платящие тебе зарплату иностранные структуры аплодируют от восхищения.

Можно подумать, что среди эвакуированных нет "дорогих россиян", которые точно такие же граждане России, как, к сожалению и тот же Милов.

- Жители ДНР и ЛНР эвакуируются, глава МИД Украины заявил, что ни на кого нападать не собирается, - констатирует Андрей Пивоваров, как бы недоумевая, а из-за чего сыр-бор. А в Горловку слабо съездить? Смотришь, понимание появится.

- Взрыв, эвакуация, украинские агрессоры… Похоже, эти подонки все же начинают войну! – восклицает Леонид Гозман. Вот что значит чубайсовская политическая школа. Леонид, не могли бы вы уточнить, подонки – это вы про кого? Неужели про Киев? Как-то удивительно, хотя и маловероятно. Мы же помним все посты Гозмана за последнее время.

- Ватники! Ваш звездный час! Каждый должен приютить у себя семью из ДНР-ЛНР и отказаться от 13 зарплаты. Депутаты Госдумы принимают по три семьи! – как ему кажется, иронизирует бывший министр экономразвития в первом правительстве Черномырдина (1992-1993 годы) Андрей Нечаев. Подзабыл Андрей Алексеевич, видимо, как в его бытность министром зарплаты не платили совсем, ни первую, ни тринадцатую, а все министры были озабочены тем, как побыстрее распродать Родину и себя не забыть.

Юлия Латынина, Александр Морозов, Виктория Ивлева, Саша Сотник (Александр, но для всех и для себя он все же Саша), "вечно живой мертвец" Аркадий Бабченко, Андрей Горшенин, известный псевдо-филологическим изысканиями Гасан Гусейнов – все повылезали, как мухи не на повидло, все лезут "донести свет правды". Подтянулись и молодые оппозиционеры, не вылезающие из федеральных телеканалов.

- Все, что мы видим, конечно, спектакль. Вопрос только в том, начало ли это драматической кровавой оперы или оперетты? – задается вопросом Андрей Никулин. Съезди на Донбасс, Андрюша, увидишь. Впрочем, о чем это я? Эта публика на выстрели з пушки туда не сунется. А Игорь Драндин обличает главу ДНР Пушилина и голословно утверждает, что якобы "инициатором эскалации является Кремль", а "за последние месяцы ситуация на Донбассе не изменилась". Эвакуацию же он называет "информационным вбросом".

А вот реакция обычных россиян, микроскопическая часть от реакции русского народа, присылающих сообщения, в частности, главе RT Маргарите Симоньян.

- Марго, душа моя, я лично десяток приму у себя в Сибири.

- Готов принять в свою семью на любое время четырех детей из Донецка и Луганска. Дети должны быть в семьях, ходить в садик и школу, общаться со сверстниками. Никакую компенсацию не приму.

- Петербург, готова принять семью с детками.

- Я бы у себя тоже пару человек приняла. Правда, сами живем в съемной, но есть свободная комната.

- Квартира, 4 комнаты. Ставрополь. Можем принять маму с ребенком.

- Марго, пишите, поможем дать полный приют семье в Москве.

Пишут не только Симоньян. Десятки, сотни сообщений от людей, которые живут наверняка не слишком богаты, но готовы поделиться своим. Не считая доходы и не подсчитывая убытки. Просто потому что наши. Потому что в беде. А вот эта свора либеральная – это давно не наши. Да и люди ли они вообще, лишенные сочувствия и человеческого сострадания? Теперь точно уже не люди, а нелюди.

- Наш народ не ребенок, а мерзкая подростковая гнида, - заявил в свое время ныне сидящий Миша Ефремов в интервью Юрию Дудю. Согласен. Только с поправкой. Не народ нелюди, а вот это сборище.

А г-н Нечаев и иже с ними пусть локти себе кусают, а не злорадствует. Доведись им попасть в такую ситуацию, мало бы кто из россиян предложили им не кров и помощь, а и даже собачью конуру. У меня в деревне есть свободная, например, но я бы не стал предлагать.

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