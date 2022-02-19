Опозорила Тутберидзе и подставила Валиеву. Почему Трусова скандалила и отказывалась получать медаль на Олимпиаде

Саша Трусова повела себя как-то совсем не по-олимпийски. Фото: REUTERS

Что мы опять показали всему миру, так это свое лицо. Причем, лицо какое-то завистливое с уровнем эмпатии минус сто. Твою одногруппницу только что съели и не подавилась, а ты орешь, что тебе золотую медаль не дали.

Как бы ни оправдывали Сашу Трусову, мол, "она же тоже ребенок", мол, "дала выход эмоциям" или "а вы сначала попробуйте сначала прыгнуть пять квадов" - позорище остается позорищем. Испортить победу себе, своей подруге, с которой жила столько времени, подставить тренера, которая тебя взяла и сделала чемпионкой - это как-то совсем не по-олимпийски.

Когда обсуждаем Валиеву, то почему-то говорим, нет, категория "ребенок" к ней не подходит, она же спортсмен, поэтому и должна вести себя как спортсмен, стойко и достойно. А почему Саша ведет себя не как спортсмен?

На протяжении карьеры Трусовой виноваты были все. То тренерский штаб Тутберидзе зажимал молодое дарование, не давал прыгать четверные. То Плющенко, к которому ушла Саша, испортил технику спортсменки и нарушил какие-то договоренности. То снова "тутба", к которой вернулась Трусова, виновата в том, что, оказывается, "все знала".

У тренера и так все непросто, так теперь и весь мир радостно ловит новую гадость про Тутберидзе и начинает строить догадки, а что там такого знала Этери.

И после такого Саша Трусова еще выражает недовольство, что ее не взяли в командный турнир. Да какой уж командный турнир. Ситуация на нынешней Олимпиаде развернулась так, что командник распространился и на одиночные соревнования и вообще на все. Уже не важно, ты взяла золото или твоя соседка. Радуйтесь, что не как с Валиевой.

Вот твой командник. Проявить стойкость и мужество. Но нет, показала во всей красе.

А еще подливают масла в огонь СМИ: "Саше Трусовой сломали мечту".

Думать надо, о чем писать-то, а то человек возьмет и поверит. Где ее сломали? Прыгнула свои пять квадов, вошла в историю.

Или все-таки вошла в историю не квадами, а скандалом?

Говорят, американский канал, который это транслировал в прямой эфир - озолотился.

Можно ли себе представить, чтобы японская спортсменка не вышла за серебряной медалью, потому что золото получила вторая японская спортсменка?

Да нет, конечно. Японки обнимутся и поцелуются и будут долго радоваться. Если есть, что выяснять - это будет выясняться дома, за кадром. А нашу разобщенность и крысятник весь мир с удовольствием наблюдает уже много лет. Помню, как Липницкая не вышла получать медаль в Шанхае, потому что первое место получила не она, а Туктамышева.

Помню, как на Олимпиаде Плющенко с обиженным лицом отворачивался от Лайсачека. Невозможно забыть адский скандал Медведевой и Загитовой и что за этим последовало.

Теперь Трусова повторяет славную традицию и пробивает дно.

А мы такие, ой, ну она же ребенок, ой, ну она же пять квадов прыгнула.

Да хоть десять! Это Олимпиада все-таки, а не конкурс "потопи соседа".

К тому же, надо сказать, хейт продолжается: фанаты Трусовой, собравшись в инстаграме спортсменки, активно ругают Щербакову с Тутберидзе, называя первую "грибной корягой", а вторую - "дошираковной". И весь мир продолжает с интересом это читать и обсуждать наших спортсменов.

Да после этого всего я еще больше начну симпатизировать Щербаковой, которая доказала свое лидерство не только прокатом, но и достойным поведением. Ни об одной спортсменке она не сказала плохо. Не меняла тренеров на переправе, не кидалась обвинениями.

И еще, конечно, Камила Валиева. Сейчас говорят, будто она падала специально, чтобы отдать победу соперницам. Не знаю, правда это или нет, но даже если это миф, то его появление закономерно. На фоне всех этих ужасных скандалов с нашими фигуристками хочется утешиться, хочется знать, что мы не такие. Это утешение и принесла Камила своей фразой: "Зато теперь у них будут медали". Все-таки настоящий олимпиец - это, скорее, не тот, кто кричит, что ему чего-то недодали, а тот, кто сам погибает, но выручает товарища.

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