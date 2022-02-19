Этери заставила замолчать злые языки. Почему триумф пары Тарасова-Морозов – личная победа Тутберидзе

Российская пара Тарасова - Морозов выиграла серебро Олимпиады в Пекине. Фото: REUTERS

Ну все, теперь пусть оборутся, что Этери Тутберидзе умеет учить только детей. Сегодняшнее "серебро" Тарасовой-Морозова - доказательство превосходства Тутберидзе. Фигуристы 27 и 29 лет, на которых махнула рукой даже опытная Нина Мозер, назвав "неперспективными" - полностью реанимировал тренерский штаб Тутберидзе.

"Рыжики", как называют поклонники Евгению Тарасову и Владимира Морозова уже подумывали завершать карьеру. Когда-то они были первой парой Ниной Мозер и даже взяли серебро в командном первенстве на Олимпиаде-2018. Но в личных соревнованиях стали лишь четвертыми, уступив Савченко/Массо из Германии, китайцам Вэньцзин/Цун и канадцам Дюамель/Рэдфорд. Многие помнят, как рыдала бедная Женя Тарасова. После короткой программы они шли вторыми, отставая от китайцев на семь десятых балла. Но чистый прокат в произвольной не удался. Женя упала с выброса, сдвоила тройной сальхов.

Фото: REUTERS

Тогда никто не думал, что Нина Мозер откажется от своей пары, однако так и случилось. "Мне неинтересны старые проекты, - заявила Мозер в интервью. В проигрыше пары она винила Женю Тарасову, которая "не умеет прыгать".

После этого спортивная судьба "рыжиков" пошла наперекосяк. Они ругались между собой, кочевали по тренерам, но так и не могли добится стабильности. Боюсь ошибиться, но, кажется с Олимпиады 2018 у Тарасовой-Морозова не было ни одного проката, когда бы они чисто откатали две программы. Доходило даже до того, что стоял вопрос об отчислении Тарасовой из сборной.

Тем временем подоспела смена у Тамары Москвиной и на "рыжиков" смотрели как на отработанный материал.

Тарасова и Морозов блестяще выступили на Олимпиаде. Фото: REUTERS

Но неожиданно в прошлом году им предложила сотрудничество сама Этери Туберидзе.

- Я люблю отчаявшихся", - говорила Этери.

С ее точки зрения, она могла бы помочь паре наладить прыжковый элемент.

"Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать", - говорила Этери Георгиевна в интервью Ивану Урганту.

В том своем коротком выступлении она прошлась и по программам парников:

"Мне не всегда нравятся программы. Мне кажется, время ушло вперед, а какие-то пары остались...".

Тогда многие восприняли это как зазнайство и выпад против Москвиной. Тем более, что и первая пара Тамары Николаевны выступала под музыку "Время вперед".

Фото: REUTERS

Но тут, скорее, Этери имела в виду тех же "рыжиков" и Олимпиаду в Пхенчхане, где произвольная программа Тарасовой-Морозова под музыку Агилеры в дурацких костюмах в горошек вообще не конкурировала с программами пар из последней разминки.

При Этери паре наконец-то поставили прекрасную короткую программу про Пигмалиона и Галатею.

С Тарасовой-Морозовым работал не только штаб Тутберидзе, но еще и Алексей Тихонов, и Максим Траньков.

Поначалу казалось, что ничего не получится. Они не показывали стабильности. На последнем "Евро" Траньков вообще не сдержался и заорал на Морозова в прямом эфире: "Как можно было *** поддержку"?

А накануне Олимпиады по "Первому каналу" показали фильм о том, как проходят тренировки Было смешно смотреть, как Этери, с развевающимися волосами, носится за парой по льду всю тренировку, успевая нещадно ругать при этом.

Видимо, призрак Этери носился за ними и на этой Олимпиаде. Впервые за долгие годы они откатали вообще без ошибок не напортачив в программах. У Тарасовой безошибочно получился роковой для нее тройной тулуп. Владимир нигде не напортачил. А Тутберидзе, хотя и не встречала спортсменов у бортика, следила за ними всю программу. Страх завалить элемент на глазах у тренера сработал.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов воспитанники Этери Тутберидзе Фото: REUTERS

Тарасова-Морозов обошли даже нашу первую пару Галлямова и Мишина, блестяще выступивших в команднике.

Отставание от китайцев был минимальным, но это серебро, о котором говорят: "с золотым отливом".

Было приятно видеть, как приветствовали пару воспитанники Москвиной, не закатывая скандалов, отдавая дань уважения соперникам. (А ведь технический контент Галлямова-Мишиной превосходил всех).

После всего, что случилось с Тутберидзе - особенно радостно за этот ее успех. Этери Георгиевна сегодня заявила о себе в новом качестве. До нее успешным тренером во всех четырех направлениях была только Татьяна Тарасова.

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