Задержанный украинский агент рассказал о планах Киева в Донбассе: массированные артобстрелы и диверсии

На допросе под камеру шпион рассказал о своем задании. Фото: Кадр видео

В Донецке, как заявили власти ДНР, обезвредили агента украинской разведки. Работал он, по его собственному признанию, с военной разведкой (ГУР Минобороны Украины) и уже не один год. Репортаж о нем показали по Первому каналу российского ТВ. И не только собирал ценную информацию, но и должен был сам вместе с завербованными им людьми осуществлять диверсии во время наступления времени "Ч", то есть при наступлении украинских силовиков на ДНР.

Антон Мацанюк, так зовут задержанного, был очень ценным кадром для разведки Украины. Последние четыре года он служил на таможне ДНР, а до того был сотрудником службы наружного наблюдения милиции ДНР, так называемой "семерке", и имел навыки оперативной работы. После вербовки в 2018-м его украинский куратор, капитан разведки по имени Вячеслав, который ранее принимал участие на украинской стороне в боях за Донецкий аэропорт, дал ему псевдоним "Сумрак" и назвал кодовые слова, которые Мацанюк должен был произнести при встрече с украинскими военными в Донбассе. Впрочем, и в качестве таможни Мацанюк был очень ценен для Украины, поскольку имел доступ к закрытым базам данных и сведениям служебного характера, в том числе, о перемещениях первых лиц республики.

По его словам, он регулярно передавал сведения о перемещениях главы народной милиции ДНР Дениса Синенкова, машина которого была вчера взорвана возле здания правительства ДНР на центральной площади Донецка. Информацию по Синенкову ему, как он признался, поручили собирать еще в январе 2021-го. Правда, к моменту покушения на Синенкова, который в результате не пострадал, Мацанюк уже сутки находился за решеткой. Его задержали на съемной квартире 17-го февраля.

Исходя из ответов Мацанюка на допросе, он служил на Контрольно-пропускных пограничных переходах, причем, преимущественно, на "Еленовке" и "Успенке". А еще следует, что он был не единственным высокопоставленным агентом Киева в ДНР, и были еще такие, которые находились совсем близко к руководству республики. Именно "Вячеслав" сообщал Мацанюку, когда Синенков проследует через КПП "Успенка" и просил фиксировать номера и марку машины, на которой тот будет передвигаться. Зачем эти сведения украинской разведке, Мацанюк прекрасно отдавал себе отчет. А еще куратор озадачивал его пропускать через погранпереходы конкретные машины без досмотра, что может свидетельствовать о переправке этим транспортом на территорию ДНР оружия и взрывчатки.

Кроме Синенкова куратора Вячеслава интересовали перемещения министра обороны ДНР Владимира Кононова.

Что касается оружия и взрывчатки, то Мацанюк, по его словам, завербовал несколько человек из числа жителей Донецка, которые в условленное время по сигналу должны были достать оружие и взрывчатку из схронов и устроить теракты и диверсии.

- При наступлении «времени Ч», им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР; это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей, - признался задержанный на допросе под видеокамеру.

Кстати, сегодня под мостом на автодороге на территории уже ЛНР был обнаружен подозрительный автомобиль, наполненный взрывчаткой и подготовленный к взрыву. Примечательно, что именно по этой дороге эвакуируют беженцев из ЛНР в Россию. А это дает уже основания говорить о том, что разведка Украины имеет разветвленную сеть диверсантов на территориях народных республик, и бдительность в ближайшие дни будет совсем не лишней, и не капризом руководства спецслужб.

Но еще более интересными выглядят признания "Вячеслава" своему агенту в том, что спецназ ГУР Украины нелегально заходил на территорию Белоруссии разведывать район совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость". При этом, их особенно интересовал наделавший в последние дни много шума понтонный мост, наведенный через Припять в 6 с половиной километрах от белорусско-украинской границы.

При этом в нелегальном пересечении украинских спецназовцев границы с Белоруссией "Вячеслав" признался, сам того не зная, под запись телефонного разговора с Мацанюком под контролем контрразведки ДНР. В результате контрразведка ДНР заявила, что идентифицировала личность загадочного "Вячеслава", но не стала его раскрывать.

Зачем куратору раскрывать такие подробности обычному агенту? На первый взгляд действительно выглядит сомнительно. Но они знакомы не один год, а за это время складываются доверительные отношения. К тому же куратору бывает просто необходимо подбодрить агента какой-то информацией о достижениях тех, на кого он работает. Так что, выглядит это все вполне правдоподобно. По всем канонам разведки куратор должен заботиться о своем агенте. И "Вячеслав" тут не оказался исключением, когда советовал Мацанюку во время наступления Украины (а по признанию спалившегося агента, Киев планировал использовать всю свою огневую мощь при наступлении на Донбасс, и это наступление вместе с захватом Донецка планировалось, как неизбежное) уехать из Донецка куда-нибудь в другой город, "в Шахтерск или Торез, " в те города, ближе к границе. Донецк будут подвергать массированному артиллерийскому обстрелу, и там нежелательно находиться в многоэтажных домах, многоквартирных, потому что можно погибнуть".

В многоэтажном доме Мацанюку теперь еще долго не придется находиться, поскольку по законам ДНР ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ведь он не пришел сам с раскаянием, а был обезврежен в результате силового захвата. Обезврежена была, судя по всему, и тщательно созданная им за эти годы разведывательно-диверсионная сеть.

Другой вопрос, сколько их еще осталось …