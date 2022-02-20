Билл Гейтс сделал мрачное предсказание насчет новой пандемии

Гейтс призвал правительства инвестировать в медицинские технологии. Фото: REUTERS

Американский предприниматель-миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, предупредил, что в самом скором будущем человечество может столкнуться с новой пандемией, которая не будет связана с коронавирусом, но окажется еще хуже.

По мнению Гейтса, пандемия COVID-19 идет в мире на спад – снижается риск развития тяжелых форм заболевания и смертность, а значительная часть населения уже приобрела иммунитет против болезни благодаря прививкам или перенесенной болезни.

В то же время, все это не поможет человечеству защититься от новой напасти, которая не заставит себя ждать – по словам миллиардера, причиной следующей пандемии станет неизвестный пока науке патоген.

– У нас будет еще одна пандемия. В следующий раз это будет другой возбудитель, – заявил Гейтс.

В то же время, он выразил уверенность, что совместные усилия стран, направленные на развитие системы здравоохранения, могут помочь человечеству спастись.

Также Гейтс призвал правительства инвестировать в медицинские технологии и попытаться сократить время создания новых вакцин до 6 месяцев.

– Стоимость готовности к следующей пандемии не так уж велика. Это не похоже на изменение климата. Если мы будем рациональны, то в следующий раз мы преодолеем это раньше, – приводит слова Гейтса CNBC.