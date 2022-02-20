«У Валерия Николаева тяжелое заболевание. Коллеги собирают деньги»: актер взял кредит и оставил жену с сыном без средств к существованию

Актер Валерий Николаев недавно взял кредит и купил дорогую иномарку. Срок лишения прав у него истекает в сентябре. Но он сел за руль раньше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Валерий Николаев оказался сначала в эпицентре скандала, а теперь в психиатрической больнице. 56-летний артист Николаев проходит лечение и общается с женой по видеосвязи. Как оказалось: семья актера осталась без денег, а сам он взял большой кредит.

Проблемы со здоровьем у Валерия Николаева начались давно. Вот только публика об этом не знала. Николаев уже в «нулевые» был не просто мнительным, а порой опасался преследований – хотя поводов для этого не было. В пустом ресторане на интервью актер сидел в темных очках и кепке, озираясь по сторонам, разговаривал шепотом, постоянно менял договоренности о местах встречи – старался запутать «преследователей». Серьезный срыв случился, когда у Николаева умерли родители – начал пить. Потом решил начать новую жизнь - продал родительскую квартиру более чем за 10 миллионов рублей и взял кредит, чтобы создать свою киностудию. Ничего не вышло. В феврале 2016-го случился большой скандал – Валерий Николаев устроил в пьяном виде ДТП, сбил пешехода (не причинил ущерб здоровью) и попал в криминальную хронику.

Обсуждали, что закрылся в машине и не выходил даже по требованию сотрудников полиции – опять же мания преследования, которая является признаком психического расстройства. Но все сочли это за пьяную неадекватную выходку. Николаев отделался лишением прав, хотя мог получить срок. После таких приключений — серьезных дел с Николаевым никто не захотел вести. Но он прошел лечение в клинике, поработал над внешностью – вставил зубы, сделал блефаропластику. И стал сниматься в сериалах. Звездных ролей, как в проекте «День рождения Буржуя» Николаев больше не получал, но на жизнь зарабатывал. Последние восемь лет рядом с Валерием жена Эльмира Земскова - воздушная гимнастка младше актера на 19 лет. Женщина контролировала состояние здоровья мужа, а тот клялся в любви и благодарил за спасение жизни. Восемь месяцев назад Эльмира родила Валерию сына, казалось, что жизнь налаживается…

Валерия Николаева позвали участвовать в шоу «Танцы со звездами» - он получил гонорар, воспрял духом. Планировал дойти до финала, а уже с конца марта сниматься в сериале. Рассказывал с гордостью, что закрыл старый большой кредит и собирается брать новый. Но вдруг Валерий оказался на лечении в московской психиатрической больнице.

Жена звезды Эльмира Земскова осталась с ребенком и без денег. Фото: кадр канала «Россия»

Коллега Валерия Николаева рассказала kp.ru: «Валера взял недавно кредит – купил машину (правда не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулем этой машины без прав его и поймали. Эльмира осталась одна с грудным ребенком – без помощи. Пишут, что у них шикарный дом в Подмосковье – это не так, они живут в обычной квартире в Москве. Поэтому и решили собрать помощь Эльмире». Жене Николаева мы тоже позвонили: Эльмира сообщила что с мужем все в порядке – женщина как может, держит оборону. Говорят, что с ней договариваются об эксклюзивном интервью за солидный гонорар для ток-шоу. Но пока муж не выйдет из больницы – записи не будет. А деньги семье нужны. Тем временем друг семьи Николаева продюсер Анастасия Леонова и другие коллеги артиста в закрытой группе в Facebook – для друзей и коллег опубликовала номер карты Эльмиры Земсковой и просьбу помочь ей финансово. Свою просьбу коллеги обосновывают так: Валерий Николаев проходит лечение с тяжелым нервным заболеванием — от такой беды никто не застрахован, а его жена с ребенком осталась без поддержки. Коллеги откликнулись.

В клинической психиатрической больнице №1 побывали и правозащитники: сообщили, что Валерий Николаев в ходе судебного заседания дал согласие на прохождение лечения. Предварительный диагноз при госпитализации: биполярное расстройство – психическое заболевание. Теперь коллеги восстановили предысторию госпитализации Валерия Николаева. Николаев был счастлив, что попал на «Танцы со звездами», но уже во время репетиций стал вести себя странно – артисту-балетмейстеру казалось, что его опыт и талант недостаточно ценят. Хотя напротив команда проекта старалась создать ему благоприятные условия для работы. Затем Николаев перестал приезжать на репетиции. Вдруг съехал от жены и сына, которых обожал - в гостиницу. Сразу после этого актера поймали без прав за рулем; в моче якобы обнаружили следы наркотических веществ. Сам он утверждал – это из-за таблеток, что он принимает. Николаева доставили в спецприемник, где он должен был отбывать 15 суток. Однако Валерий стал вести себя неадекватно: громко лаял, смеялся, раздевался… Поэтому и был госпитализирован в психиатрическую больницу. Если по окончании лечения Николаева признают вменяемым, то ему придется все же отсидеть 15 суток.

Как нам стало известно, в сентябре у Валерия Николаева должен был закончиться срок лишения прав – поэтому он и приобрел в кредит иномарку, собирался возить семью. Актер дни высчитывал до 11 сентября – чтобы с чистой совестью сесть за руль, до этого ездил на такси. Но не сдержался. Николаев часто бывал в больнице: перитонит и срочная операция, психиатрическая больница – в итоге его спасли и избавили от зависимостей. Артист продержался чуть больше пяти лет. Теперь общается с женой из лечебницы по видеосвязи.