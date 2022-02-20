Юг России сплотился в гуманитарной помощи Донбассу

Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Фото: REUTERS

В Следственном комитете России сообщают, что Вооруженные силы Украины предпринимают новые попытки атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Есть жертвы среди мирного населения, повреждены жилые дома в прифронтовой зоне.

Пока Следственный комитет собирает доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса, западные СМИ накручивают градус паники в украинских селах. Методы все те же, что использовались на Украине гитлеровцами в 1941-ом году. Ничего нового в этом плане западные пропагандисты за последние 80 лет не придумали.

Корреспондент ежедневной леволиберальной газеты Великобритании "Гардиан" Шон Уокер в своей заметке "Не дай Бог, придут казаки": в прифронтовых городах Украины растут опасения войны" цитирует некую Раису Малашенко (возможно имя выдумано, как и сама речь): "Не дай Бог придут русские, а потом с ними придут их казаки и чеченцы. Представь, какой это будет ад тогда". Так как снимка женщины нет, автор пытается нарисовать ее образ в воображении читателя: "сказала она, и в одном ее глазу заблестела слеза". Очень трогательно, но хотелось бы правды.

Материал автора ежедневной леволиберальной газеты Великобритании "Гардиан" Шона Уокера Фото: Скриншот сайта

А между тем, именно казаки и другие уроженцы Северного Кавказа сейчас активно собирают помощь жителям Донбасса, беженцам той самой бывшей территории Украины. Тем, кто сейчас пытается спасти жизни своих детей от украинских снарядов.

В Ростове-на-Дону местные жители собирают продукты длительного срока хранения, постельное белье, средства личной гигиены, стиральный порошок, одежду, перевязочные, обезболивающие, сердечные, антибиотики, шприцы на улице 11-я линия, дом 25. По этому адресу находится Штаб Союз казаков воинов России и Зарубежья, где формируется груз с гуманитарной помощью.

Черноморское Казачье Войско призывает все 47 организаций соотечественников Абхазии в России присоединиться к сбору средств и оказанию любой другой помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Единый штаб помощи Донбассу открылся в Сухуме, в офисе Фонд батальона "Горец" по адресу ул. Абазинская, дом 59.

Казаки просят неравнодушных граждан не перечислять деньги, а купить необходимые товары и привезти в точки сбора.