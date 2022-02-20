Елизавета II заразилась коронавирусом

95-летняя Елизавета II болеет коронавирусом в легкой форме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье все британские таблоиды сообщили новость, которую на протяжении всей пандемии все подданные Соединенного Королевства так боялись услышать. На третий год эпидемии 95-летняя Елизавета II получила положительный тест на коронавирус. По словам представителей Букингемского дворца, Ее Величество испытывает легкие симптомы простуды, но это не мешает ей исполнять свои обязанности. Сейчас она находится в Виндзорском замке. За ней круглосуточно присматривают бригада дворцовых медиков, которые в случае чего смогут оказать необходимую помощь.

Разносчиком заразы репортеры уже окрестили принца Чарльза, который встречался с августейшей матушкой за два дня до того, как у него во второй раз выявили COVID-19.

«Уверен, что говорю от лица всех: делаю Ее Величеству Королеве скорейшего выздоровления и крепкого здоровья!», - написал в своем Твиттере премьер-министр Британии Борис Джонсон, который сам не понаслышке знает, каково болеть коронавирусом. Во время первой волны COVID-19 Джонсон был госпитализирован в палату интенсивной терапии одной из клиник Лондона.

Коронавирус настиг Елизавету II всего через две недели после празднования ее платинового юбилея своего правления. На этой неделе королева провела три встречи. Во время общения с английскими офицерами она посетовала, что ей тяжело ходить. Тогда приближенные заявили, что это никак не связано с травмой или плохим самочувствием монарха, но, по всей видимости, уже тогда Елизавета оказалась инфицирована. Впрочем, отчаиваться не стоит. Ее Величество получила три прививки от COVID-19, которые должны укрепить ее иммунитет.