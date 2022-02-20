Бой на окраине Донецка

Недостроенный дом, где задержали украинского диверсанта. Фото: Александр КОЦ

Раненый украинский диверсант в спортивном костюме, лежа на земле лицом вниз с завернутыми за спину руками, истошно рычит. Секунду назад он был задержан спецназом Министерства госбезопасности ДНР на окраине Донецка, в Киевском районе. Задержание украинского диверсанта живьем позволило выяснить, какова была задача группы, нейтрализованной на улице Светова.

«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа МГБ была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики, - заявили в Министерстве госбезопасности утром 20 февраля. - При попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения».

Киевский район - один из неблагополучных мест Донецка военного времени. Фото: Александр КОЦ

В последние дни ВСУ активизировали диверсионную деятельность на территории ЛДНР. В Луганской народной республике, опасаясь того, что заложенные взрывные устройства могут быть приведены в действие телефонным звонком, отключают мобильную связь. В Донецке подозревают, что точные удары по объектам инфраструктуры производятся по наводке на маячки, которые закладывают украинские агенты. Впрочем, снаряды падают и в жилой сектор.

Этот дом не был жилым. Фото: Александр КОЦ

На одно и таких попаданий я и поехал утром в Киевский район. Во втором этаже частного дома зияла дыра. Ее причина – выстрел из станкового противотанкового гранатомета – валялась у входа. Новенькие стеклопакеты разлетелись вдребезги. Захожу внутрь. Дом явно не жилой, здесь давно идет строительство. В углу – небольшая ванна, на стульях набросана чья-то одежда. А под ногами… стреляные гильзы, калибра 5.45.

Под ногами… стреляные гильзы, калибра 5.45. Фото: Александр КОЦ

Я еще раз осмотрел дом снаружи и понял, что это тот самый адрес, который штурмовал ночью спецназ. И хвостовик от СПГ – бойцов МГБ, а не украинских военных. В одной из комнат валялся окровавленный бинт, следы крови есть и в другой комнате. Очевидно, диверсанты держали оборону и отстреливались, пока не получили ранения. Сколько их было и скольким удалось уцелеть, МГБ не сообщает.

Окровавленные бинты - диверсант был ранен. Фото: Александр КОЦ

Следы крови на полу напоминают, что здесь недавно был бой. Фото: Александр КОЦ

Ясно, что выбрали этот дом неслучайно.

- Это дом строят время от времени, - рассказал мне один из соседей. – Хозяева – не местные, бывают редко, только когда заработают денег на очередные отделочные работы. Поэтому его наверно и выбрали.

Новенькие стеклопакеты разлетелись вдребезги. Фото: Александр КОЦ

Он находится в самом конце улицы, выходящей на пустырь. Сюда можно незаметно подойти, есть и пути отхода через частный сектор. Однако спецназ не дал им шанса.

После оказания медицинской помощи диверсант выдал тайник своей группы. На кадрах оперативной съемки человек с перебинтованной головой ведет оперативников по заброшенному зданию.

- Место кто выбирал? – спрашивают силовики.

- Командир группы. Он выбирал место, и здесь мы прятали. За стекловолокном.

- Кто маскировал?

- Я со старшим.

В куче строительного храма оперативники находят мешок, в котором спрятаны цинк с патронами и тротиловые шашки.

- Вызывайте МЧС с саперами, будем проверять.

После осмотра специалистами стало ясно, что в схрон заминирован на неизвлекаемость (задержанный не знал, где «секретка»). Тайник подорвали на месте.