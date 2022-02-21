Выбывший из "Маски" Пес Роман Костомаров: "Обидно! Я уже успел записать пять песен"

Роман Костомаров хоть и не певец, но с профессиональными артистами соревновался с олимпийским рвением. Фото: пресс-служба НТВ.

Третий сезон самого засекреченного телепроекта только начался - два первых выпуска шоу "Маска" на НТВ рвут рейтинги. Но для фигуриста Романа Костомарова это приключение уже подошло к концу: его герой Пес стал первым выбывшим из "Маски" участником.

О том, что было самым сложным на сцене и за кулисами, и насколько обидно чемпиону вылететь первым, он рассказал в интервью kp.ru.

Ради победы Пес Костомаров даже забрался на крышу будки, но зрительское голосование решило иначе. Фото: пресс-служба НТВ.

- Роман, как вы решились на это рискованное предприятие и как удалось скрывать от близких свое участие в «Маске»?

- Моя дочка обожает «Маску». О моем участии в проекте никто не знал. Детям я, конечно, не говорил. Но от них скрыть было нетрудно – просто папа все время ездил куда-то по делам, поэтому подозрений не вызывал. Тем не менее, мне было очень непривычно вот так шифроваться ото всех, непростое это дело.

- Почему выбрали маску Пса?

- Я посмотрел на Пса и понял, что он мне подойдет. Пес – яркий персонаж, весь такой на стиле. Мне кажется, мы классно дополняем друг друга. Я сам никак костюм не менял, он мне понравился в том виде, который был.

- Что вы попросили у организаторов для комфортной работы на съемочной площадке – были ли какие-то особенности райдера?

- Нет, я для себя ничего не просил. У меня в гримерке была вода, сушки и салфетки, чтобы вытирать пот, больше ничего. Да мне больше ничего и не надо было.

Жюри в шоу "Маска" то и дело подрывается танцевать. Фото: пресс-служба НТВ.

- Что вам было запрещено контрактом?

- В контракте прописан только один запрет – нельзя никому рассказывать о том, что ты принимаешь участие в проекте. За мной заезжала машина и везла на съемочную площадку. По павильону я передвигался в маске, похожей на маску сварщика, а на голову натягивал капюшон. Везде меня сопровождал специально приставленный ко мне человек. Также нужно стараться ни с кем не говорить.

- Что для вас было главной неожиданностью на проекте – неудобства маски, трудозатратность номеров, комментарии членов жюри?

- Сначала я думал, что самым сложным будет процесс записи песен в студии, но это оказалось не так. Самое сложное – это находиться в костюме, репетировали-то мы тоже в нем. Мне было душно настолько, что аж голова начинала кружиться, несколько раз я думал, что потеряю сознание.

Павлин во втором выпуске шоу "Маска". Фото: пресс-служба НТВ.

- Кстати, о комментариях жюри: они вас не задели? Судьи порой задают необычные вопросы…

- Нет, нисколько. Согласен, что вопросы порой бывают странные, но перед выступлением ты вообще можешь отвечать только «да» и «нет». Мне лично никаких сверхъестественных вопросов не задавали. Сложнее было физически выдержать этот разговор, потому что он довольно затянутый – судьи задают много вопросов, общаются между собой. И вот выступление еще не началось, а у тебя уже под маской закончился кислород.

- Легко ли вы приняли свое поражение? Как думаете, почему именно вам пришлось уйти первым – может, репертуар оказался не ваш?

- Я не ожидал, что вылечу первым. Конечно, мне было обидно. Будучи спортсменом, я привык все делать на максимуме и идти до конца. К тому же я уже успел записать пять песен, и планировал продержаться как минимум пять программ. Да и педагоги по вокалу говорили мне, что у меня неплохо получается. Честно говоря, я не понимаю, по каким критериям отчисляются участники, но рад, что меня никто не узнал.

- За кого будете болеть в шоу, и какие предположения по личностям участников?

- Ни за кого болеть не буду. Проект для меня закончился быстро, поэтому я не успел приглядеться к маскам и обзавестись любимчиками.

Анубис во втором выпуске шоу "Маска". Фото: пресс-служба НТВ.

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