Пророчества из песни Высоцкого про Тау Кита сбываются одно за другим

В далеком созвездии Тау Кита все стало для нас непонятно…

Вот двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве

Идею использовать свет для разгона космических аппаратов, как, по сути, и предлагал Владимир Высоцкий еще в 60-е годы прошлого века, ныне решили реализовать в NASA. Но не для того, чтобы сразу лететь на Тау Кита, как тот пел. Для начала – на Марс. Если верить разработчикам из Университета Макгилла (Department of Mechanical Engineering, McGill University, Montreal, Quebec), то «двигаясь по световому лучу», не придется тратить полгода только на путешествие в один конец. То есть, можно будет летать гораздо быстрее, чем на ракетах, использующих химическое топливо.

Так может выглядеть космический корабль, разгоняемый лазерными лучами.

Суть, которую авторы новации изложили на днях в научной статье, такова: посредством установки, размещенной на Земле нужно сгенерировать лазерные лучи общей мощности примерно в 100 мегаватт. Их направят на орбиту, куда будет выведен аппарат – полезная нагрузка, как называют его ученые. Лучи уловит отражатель и перенаправит в нагревательную камеру. Там они нагреют водородную плазму до нескольких десятков тысяч градусов, которая будет создавать так называемую лазерно-тепловую тягу, вырываясь сквозь сопло, и в итоге быстро разгонит полезную нагрузку до 17 километров в секунду. До Марса с такой скоростью можно будет долететь за 45 дней, а до Луны – всего за 8 часов. С учетом торможения, конечно. Таким образом, и в самом деле получится прямо, как в песне: «без помощи, но при посредстве».

Схема движителя «лазерного» космического корабля.

Лазерный луч, направленный на водородную плазму, разогреет ее высокой температуры. Плазма, вырываясь из сопла, будет разгонять космический корабль.

Кстати, схожую идею вынашивают ученые, которые работают по проекту Breakthrough Starshot. Российский миллиардер Юрий Миллер выделил на него 100 миллионов долларов. Лазерные лучи будут задействованы и тут. Но не для того, чтобы нагревать плазму. Они станут толкать парус, который потянет за собой «полезную нагрузку» - наноспутник весом 250 миллиграмм с фотоаппаратом на борту. Авторы проекта рассчитывают за 20 лет добраться до ближайшей к Земле звездной системы Альфа Центавра и сфотографировать обнаруженные там планеты. Переданные на Землю изображения позволят понять, есть ли там жизнь.

Ученые считают вполне разумной идею направлять лазерные лучи на парус, тем самым толкать его и тянуть «полезную нагрузку». Космический парусник полетит быстрее ракеты на химическом топливе.

К Тау Кита этой самой лечу

«На Тау Ките живут в красоте, живут, между прочим, по-разному, товарищи наши по разуму” - пел в 60-е годы прошлого века Владимир Высоцкий. В 2013 году астрономы большой международной группы впервые поддержали его, объявив о существовании тут нескольких планет.

В 2017 году астрономы удостоверились: у Тау Кита четыре планеты. Их обозначили буквами «e», «f», «g» и «h».

Планеты «g» и «h» большого интереса — в смысле поисков внеземной жизни - не представляют. На них очень жарко - жарче, чем на нашем Меркурии. А вот «e» и «f» попадают в так называемую зону обитаемости. Звезда Тау Кита обеспечивает этим планетам достаточно комфортные условия. Вода на них может находиться в жидком виде. То есть, способствовать зарождению и поддержанию жизни – вплоть до разумной.

Планеты «e» и «f» каменистые. То есть, подобны Земле, только крупнее и примерно в 4 раза тяжелее. «Супер Земли» - так их называют.

Климат планеты «f» скорее всего похож на марсианский — там может быть прохладно, особенно в высоких широтах. На планете «е» теплее, а условия, возможно даже, курортные — такие, которые когда-то существовали на Венере прежде, чем ее погубили катастрофические извержения вулканов.

Звезда Тау Кита сродни нашему Солнцу - одного с ним звездного класса G. Но она примерно на 55 процентов менее мощная. Поэтому вряд ли перегревает свою третью планету — «е». Тепла ей достается больше, чем Земле, но меньше, чем Венере.

Сравнение «обитаемых зон» вокруг Тау Кита и Солнца.

Сходство двух звезд давно волнует астрономов - особенно тех, кто ищет «товарищей наших по разуму». В 60-е годы прошлого века Тау Кита стала первой, в сторону которой был направлен радиотелескоп в надежде уловить сигналы внеземной цивилизации. Легендарный Франк Дрейк предложил. Об этом узнал Владимир Высоцкий и отозвался соответствующей песней. Чуть напутал, правда, назвав Тау Кита «далеким созвездием». А это не созвездие, а звезда. И не такая уж и далекая – до нее всего 12 световых лет. Когда-нибудь сможем и добраться. Не исключено, что и по световому лучу.

Нострадамусу и не снилось

Суммируем: идея использовать световой луч - в том числе и для межзвездных перелетов - оказалась здравой. Это, во-первых.

Во-вторых: о том, что планеты у Тау Кита имеются и могут быть пригодны для жизни, удалось узнать посредством орбитального телескопа Kepler. Он ищет экзопланеты - планеты за пределами Солнечной системы - посредством так называемого транзитного метода. То есть следит, изменяется ли яркость звезды время от времени. А она изменяется, когда по диску звезды проходят планеты. По колебаниям яркости астрономы и определяют наличие планет.

«В ответ они чем-то мигнули», - опять же пророчески пояснял суть транзитного метода Владимир Высоцкий.

Итого, два «попадания» за один раз. Оба – астрономические. Есть и третье – в некотором смысле биологическое, выраженное словами «Покамест я в анабиозе лежу». Исследования, которые ученые обнародовали в 2020 году свидетельствуют: люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки. То есть, погружаться в анабиоз и в таком виде отправляться в космические путешествия.

Дело идет к том, что в скором времени, похоже, сбудется и четвертое пророчество – тоже биологическое: «И будем теперь почковаться». Успешные эксперименты в этом направлении были проведены еще 2005 году.

А слова «Но кибернетический гид мой настолько дословно меня перевел, что мне за себя стало стыдно» можно и не брать в расчет, расценивая прогноз о появлении машинного перевода как научное предвидение.

Кто знает, вдруг верным окажется и главное пророчество – о наличии «таукитайской братии». Надо лишь дождаться, когда в полную силу заработает новый космический телескоп Джеймс Уэбб, размещенный недавно в полутора миллионах километрах от Земли. Самих «таукитайцев» разглядеть, конечно, не получится. Но увидеть характерные следы, которые они оставили в атмосфере своей планеты, будет можно.

Тау Кита видна невооруженным глазом в виде звезды третьей звездной величины в созвездии Кита. Примерно такой же будет выглядеть и наше Солнце с орбиты планеты «е.» Таукитайцы могут наблюдать его в созвездии Волопаса.

Если бы Нострадамус дожил до наших дней, то он бы нервно курил в углу, слушая песню Владимира Высоцкого про Тау Кита.