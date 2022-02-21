Путин и Байден снова встретятся

Новая встреча Путина и Байдена будет посвящена вопросам безопасности и стратегической в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден согласились встретиться во французской столице.

Предложение об организации встречи на высшем уровне сделал их французский коллега Эмманюэль Макрон.

Она будет посвящена вопросам безопасности и стратегической стабильности на европейском континенте.

До нее, 24 февраля, в Женеве саммит проведут главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

В Кремле и Белом доме уже подтвердили намерения президентов прибыть в Париж, но в Вашингтоне выдвинули условие, касающееся отказа России от вторжения на украинскую территорию. Когда и в какой форме Россия декларировала свои намерения начать войну с Незалежней, в администрации американского президента не сообщили и в этот раз.

Прошедшее воскресенье стало рабочим днем для президентов России и Франции: Макрон дважды созванивался с Путиным. Байден же, судя по всему, не будет отдыхать сегодня, несмотря на то, что в США на третий понедельник февраля выпадает День президентов, являющийся в Америке федеральным праздником.